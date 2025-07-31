Где хранить картофель, чтобы он оставался свежим втрое дольше без прорастания: идеальное место

Если вы любите картофель и хотите предотвратить его преждевременное прорастание, возможно, стоит рассмотреть возможность хранения его в необычном месте.

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На странице "Советы по домашнему хозяйству" в Facebook один из участников обратился за советом по хранению картофеля и получил многочисленные предложения, причем один из советчиков утверждал, что его метод сохраняет свежесть картофеля в течение пяти месяцев, сообщает Express.

Отмечается, что речь идет о хранении картофеля в холодильнике. Несмотря на многочисленные рекомендации хранить картофель в холодильнике, некоторые выражали сомнения относительно безопасности этого метода хранения.

Хотя некоторые пользователи предлагали хранить картофель в прохладном, сухом и темном месте, например, в кладовке, эксперты по гигиене пищевых продуктов советуют, что "его следует хранить в холодильнике при температуре ниже пяти градусов Цельсия".

Обычно, употребление пророщенного картофеля приемлемо при условии удаления ростка перед приготовлением.

Однако также стоит проверить общее состояние картофеля на наличие плесени или зеленых пятен, которые являются определенными признаками того, что он испортился. Картофель, который стал кашеобразным, вянет или имеет странный запах, следует выбросить.

Также следует избавиться от картофеля, если из него вытекает жидкость.

Качественный картофель должен быть твердым и иметь землистый аромат, хотя это не гарантирует, что он всегда будет безупречным. Вы можете удалить любые темные пятна или зеленые участки внутри картофеля и все равно безопасно его есть.

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