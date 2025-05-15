Где хранить клубнику, чтобы она не портилась: не в холодильнике

Хотя хранение клубники в холодильнике, вероятно, поможет ей дольше оставаться свежей, это не идеальное место для нее, поскольку холод влияет как на текстуру, так и на вкус фруктов.

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Но если держать их на кухонной поверхности или во фруктовой вазе, они подвергаются воздействию условий, которые вполне могут ускорить их гниение, пишет OBOZ.UA.

В интернете есть много противоречивых советов о том, как хранить клубнику, чтобы достичь наилучшего баланса между долговечностью и вкусом. Но эксперты советуют: идеальный метод хранения сочетает контролируемую влажность и циркуляцию воздуха. Начните со стеклянного или пластикового контейнера с крышкой. Выстелите дно бумажными полотенцами, чтобы они поглотили лишнюю влагу.

Если возможно, разложите немытую клубнику в один слой. Если вам нужно несколько слоев, положите между ними бумажные полотенца, чтобы предотвратить сминание и передачу влаги. Оставьте крышку контейнера слегка открытой или сделайте в ней небольшие отверстия, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, сохраняя при этом контроль влажности.

Храните этот контейнер в прохладном, темном месте, например, в хорошо проветриваемой кладовой или погребе. Идеальный диапазон температур составляет от 2 до 4°C. Если вам все же нужно использовать холодильник, держите клубнику в передней части, где температура немного выше, и используйте ее в течение 1-2 дней.

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