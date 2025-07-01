Где хранить лимоны, чтобы они были не такими кислыми. Лайфхак

Многие люди хранят лимоны на столешнице во фруктовой вазе. Эти замечательные, ярко-желтые плоды действительно создают прекрасную летнюю композицию. Однако эксперты говорят, что это не правильный способ их хранения, какими бы красивыми они ни были.

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Эксперты Taste of Home раскрыли лучшие способы хранения лимонов в зависимости от того, целые они или нарезанные. Хотя есть соблазн выставлять яркие лимоны на виду, на самом деле это не лучший способ их хранения. Эксперты скорее советуют хранить их в холодильнике. Более того, их следует класть в зип-пакеты для дополнительной свежести и дополнительной сладости, пишет Express.

Хотя лимоны остаются свежими около двух недель в холодильнике, их можно хранить свежими до месяца, если поместить в герметичный контейнер, такой как пластиковая банка или зип-пакет.

"Если вы действительно хотите, чтобы ваши лимоны долго хранились, держите их в герметичном контейнере (для этого даже существуют специальные контейнеры для хранения продуктов) или в многоразовом полиэтиленовом пакете. Этот дополнительный шаг предотвратит высыхание лимонов и сохранит их свежими в течение месяца", – говорят эксперты.

Вы также можете заморозить целый лимон, если хотите использовать его позже. Опять же, их следует поместить в герметичный контейнер.

Если лимон разрезали пополам, лучше всего накрыть открытую часть пищевой пленкой и поставить в холодильник. Таким образом, он пролежит несколько дней.

Между тем, ломтики лимона следует хранить в герметичном контейнере и использовать в течение нескольких дней после нарезки фруктов.

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