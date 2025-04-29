Где хранить лук, чтобы он долго не портился: необычное место на кухне

Часто, когда мы берем лук для приготовления какого-нибудь блюда, мы можем обнаружить, что он смягчился, пророс или даже сгнил.

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По словам эксперта по пищевой гигиене Сары Тейлор из High Speed ​​Training, есть простой трюк, который поможет сохранить ваш лук свежим и ароматным в течение месяцев, пишет Express.

"Лук лучше хранить в сухом темном месте, его не следует держать в холодильнике", — сказал он. Прохладная, влажная среда в вашем холодильнике на самом деле может привести к более быстрой порче лука. Из-за влажности она становится мягкой и плесневеет, что сокращает срок ее хранения.

Вместо этого постарайтесь поставить на кухонном столе хорошо проветриваемый контейнер или даже корзину при условии, что они находятся подальше от солнечного света и влажности.

А принеся лук из магазина домой, достаньте его из пластиковой упаковки. Таким образом, вы обеспечите циркулирование вокруг них воздуха, что поможет предотвратить накопление влаги, которая является одной из самых больших причин порчи.

Еще один совет: храните лук отдельно от картофеля. "Держите их отдельно", – посоветовал Тейлор. Вместе они могут быстрее испортиться, потому что картофель выделяет влагу и газы, которые могут привести к тому, что лук быстрее разрушается, и наоборот.

Если у вас остался лук, эксперт рекомендует положить его в пакет для замораживания. Вы можете поместить его в холодильник, если планируете использовать в скором времени, или хранить в морозильной камере для более длительного использования без ущерба для вкуса.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какой лук не следует добавлять в салаты.

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