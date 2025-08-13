Где хранить яйца, чтобы они оставались свежими на 21 день дольше: ценный совет

То, где вы храните определенные продукты в своем холодильнике, может иметь большее влияние на свежесть ваших продуктов, чем вы думаете, особенно когда речь идет о яйцах.

Видео дня

Большинство холодильников имеют удобное отделение для хранения на дверце, часто со специальным отделением для яиц, но эксперты по питанию говорят, что это на самом деле не лучшее место для их хранения – вместо этого их следует размещать в основной части холодильника на средней полке, где они будут оставаться свежими до 21 дня дольше, пишет OBOZ.UA.

Дверца холодильника – это самое теплое место, и температура в этом отделении колеблется из-за частого открывания и закрывания, что может способствовать размножению бактерий и потенциально привести к порче яиц.

Но если яйца хранятся на средней полке, температура здесь намного стабильнее, и поэтому создается гораздо лучшая среда для сохранения качества яиц и их свежести.

Срок годности яиц составляет 28 дней после снесения, но если хранить их в холодильнике, они могут пролежать до трех недель (или 21 дня) дольше, чем при комнатной температуре.

Чтобы обеспечить максимальную свежесть, средняя полка холодильника – лучшее место для хранения яиц, и их также следует держать в оригинальной упаковке, поскольку это обеспечивает защитный барьер, иначе пористая яичная скорлупа может поглощать запахи из холодильника.

Яйца следует класть острым концом вниз, чтобы желток оставался центральным и сохранял свежесть, а перед хранением их не следует мыть, поскольку это снимает их естественную оболочку, что делает их более восприимчивыми к бактериям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, где нельзя хранить яйца и почему.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.