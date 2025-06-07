Где худший в мире пляж: жалуются практически все

Говоря о пляже, мы часто представляем себе те места у воды, о которых ходят легенды, как о райских уголках. И даже не задумываемся, что их слава может давно играть против них.

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Об одном таком пляже рассказало издание Express. Как оказалось, одна из самых известных и наиболее знаковых приморских зон в мире уже давно собирает только негативные отзывы на агрегаторах вроде TripAdvisor. Как выяснили эксперты сервиса Cloudwards, которые проанализировали оценки 200 самых популярных пляжей мира, пляж Вайкики на Гавайях постоянно не оправдывает своей блестящей репутации.

Для того, чтобы собрать данные, специалисты Cloudwards использовали ключевые слова, связанные с жалобами, такие как "грязный", "переполненный", "длинные очереди", "шум" и "нарушения", чтобы отфильтровать отзывы. Также они проанализировали, как часто эти слова употреблялись по каждому объекту их изучения, чтобы вычислить "оценку жалобы". Вайкики получил самый высокий (то есть худший) балл из всех 200 самых популярных пляжей мира.

Его слава привела к тому, что Вайкики буквально забит туристами, что вызывает массу нареканий. Некоторые даже сравнивают его с банкой шпрот, где отдыхающие лежат практически вплотную, как рыбы в консерве.

Примечательно, что этот пляж получил идеальный рейтинг 100/100 по индексу жалоб. И на чрезвычайную переполненность указывают более двух третей из них.

Также туристы жалуются на затрудненный доступ к побережью. Один посетитель написал о своем опыте на Tripadvisor: "Планируйте провести час в пробке, чтобы добраться до парковки. А потом еще полчаса в ожидании свободного места". Среди частых жалоб также шумные пьяные туристы и плохое качество воды, в которой плавает огромное количество солнцезащитного крема.

Генеральный директор Cloudwards Маурисио Прейс подчеркнул, что результаты показывают, насколько важно проводить собственное исследование, прежде чем отправляться на пляжный отдых. "Самые полезные пляжные впечатления можно найти в менее известных местах, которые еще не заполонил массовый туризм. Иногда лучший рай – это тот, который не в тренде на TikTok", – добавил он.

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