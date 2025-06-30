Где нельзя сажать гортензии: эксперты назвали самые худшие места

Для полноценного развития гортензии нуждаются в точном соблюдении условий выращивания. Садоводы предупреждают: неудачное место посадки может полностью разрушить потенциал этой прихотливой культуры. Оптимальным местом для гортензий станет участок с утренним солнцем, защитой от ветра и жары, с плодородной почвой, которая удерживает влагу, но не задерживает ее слишком долго.

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Можно рассматривать защиту от температурных перепадов, в частности – посадку рядом с рододендронами, туями, заборами или сооружениями, которые могут создать естественный барьер для уязвимых растений. Эксперты рассказали, где не стоит сажать гортензии.

Совет 1

Гортензии нуждаются в балансе: несколько часов утреннего солнца и защищенность от послеобеденной жары. По словам Памелы Васкес, садовницы из отеля Chatham Bars Inn (Кейп-Код), места с целодневным солнцем непригодны для посадки. Особенно это касается южных фасадов зданий, которые получают больше всего солнечного облучения.

Это подтвердила и Тэмми Сонс, основательница TN Nursery (Теннесси), которая предупредила: "Постоянный яркий свет приводит к увяданию и ожогам на листьях". Оптимальным будет место с утренним солнцем и полуденной тенью.

Совет 2

Так же, как избыток солнца, вредит и полнейшая тень. Посадка гортензий в теневых зонах, за сооружениями или под густыми кронами деревьев, значительно снижает их способность к цветению.

"Многие считают гортензии теневыносливыми, но это ошибочное представление. Им нужен свет, чтобы развиваться, даже если они выдерживают некоторое затенение. Выбор правильного места зависит от вида гортензии, поэтому сначала важно знать, какую именно вы сажаете", – отметила Лоррейн Баллато, автор книги "Success with Hydrangeas".

Совет 3

Еще одна критическая ошибка – посадка вблизи спринклеров. Согласно опыту Васкес, которая ухаживает более 6 тысяч гортензий, лучше использовать капельное орошение. Вода на листьях, особенно под действием солнца, вызывает ожоги. Именно поэтому важно избегать любого увлажнения через опрыскиватели.

Совет 4

Гортензии не переносят застойной влаги. Несмотря на потребность в увлажненной среде, растения легко поражаются гнилью при постоянном переувлажнении. "Наличие воды в почве должно сочетаться с ее способностью к дренажу", – объяснила Сонс. Застойная влага – одна из главных причин гибели кустов.

Совет 5

Песчаная почва, несмотря на распространенное представление, не подходит для гортензий. В такой среде влага быстро исчезает, и растение истощается. Гортензии нуждаются во влажной, но хорошо дренированной земле – без избытка влаги, но и без чрезмерной сухости.

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