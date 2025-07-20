Где посадить розмарин, чтобы он хорошо рос: садоводов предостерегли от ошибки

Розмарин – очень популярный ингредиент в кулинарном мире. Он без труда придает ароматный оттенок вашим любимым соленым блюдам и прекрасно подчеркивает вкус картофельного пюре, чипсов и даже коктейлей.

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Выращивание розмарина дома – это простое удовольствие. Однако, если вы планируете посадить его на улице, есть один фактор, который может препятствовать его росту и ускорять гибель, пишет OBOZ.UA.

Уэсли Этьен Пьер, автор книги "Современный отец растений", поделился важными советами для тех, кто намерен посадить розмарин этим летом.

Один ключевой момент, который следует помнить, заключается в том, что хотя растения розмарина обычно неприхотливы в уходе, им нужен обильный естественный свет для процветания.

В отличие от других трав, таких как мята или базилик, розмарин хорошо растет именно в ярких и засушливых условиях.

"Если вы держите его в помещении, лучше всего подойдет окно, выходящее на юг, с полным доступом к небу", – сказал эксперт.

Розмарину нужно не менее шести часов солнечного света ежедневно, поэтому размещать его рядом с высокими деревьями нецелесообразно, если они будут мешать солнечным лучам.

Недостаточный солнечный свет приведет к "слабому, тонкому росту", что, безусловно, не является мечтой садовода. Хорошая циркуляция воздуха также имеет решающее значение, поскольку она помогает предотвратить любые болезни.

Хотя розмарин любит более сухую почву, поливайте растение каждые несколько дней, если нет дождя. Если у вас комнатное растение, дайте ему немного просохнуть, прежде чем снова поливать.

Эксперты советуют разместить растение розмарина на ярком окне, выходящем на восток, запад или юг, или использовать лампу для дополнительной поддержки, если ваш дом не получает много яркого естественного света.

Окна, выходящие на север, не обеспечивают достаточно света, особенно зимой. Недостаточное освещение приведет к тому, что ваш розмарин будет медленно расти и сбрасывать листья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как вырастить розмарин из веточки.

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