Где поставить пионы в доме, чтобы стояли дольше: идеальное место

Несмотря на свою красоту, пионы также известны и тем, что после срезки они недолговечны.

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Однако, по словам эксперта, расположение ваших пионов дома может быть ключом к тому, чтобы цветы долго стояли. Хотя солнечный подоконник может показаться идеальным местом для демонстрации вашего букета, эксперт-флорист Элиз Харлок из Prestige Flowers говорит, что это на самом деле может нанести больше вреда, чем пользы, пишет Express.

"Когда вы ставите пионы дома в вазе, помните, что их расположение будет определять, как долго они простоят", - пояснила Элиз. "Яркий, солнечный подоконник приведет к более быстрому увяданию, поэтому я бы советовала держать их посреди обеденного стола или на боковой тумбочке".

Она добавила: "Это будет гарантировать, что они будут подальше от любых значительных колебаний температуры, но ими все равно можно будет любоваться".

Колебания тепла от освещенных солнцем окон, радиаторов или сквозняков могут сократить срок службы нежных цветов.

Но прежде чем вы определитесь с местом, подготовка вазы и цветоносов имеет решающее значение для сохранения вашего букета.

"Когда вы выберете вазу, тщательно ее помойте, чтобы удалить пыль и мусор", – посоветовала она. "Затем наполните ее на две трети свежей теплой водой".

Если ваши пионы сорваны в виде бутонов, что часто бывает со свежими букетами, обращайтесь с ними осторожно и обрежьте их еще раз перед тем, как поставить.

"Я бы посоветовала срезать примерно 3-5 см от нижней части каждого стебля, чтобы освежить кончики, прежде чем ставить их в вазу. Срежьте под углом 45 градусов, чтобы нижняя часть стеблей не лежала плоско на дне вазы, и они могли эффективнее пить воду", - сказала эксперт.

Хотя есть соблазн сохранить все листья для более полного вида, погруженные в воду листья на самом деле могут испортить ваш букет.

Любые оставшиеся листья размякнут в воде и вызовут накопление бактерий в вазе и на цветах.

Даже после того, как цветы правильно расставлены и размещены, постоянный уход является ключевым. Харлок посоветовала: "Старайтесь чистить и наполнять вазу каждые два-три дня, чтобы предотвратить появление бактерий".

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