Где прокатиться на лыжах этой зимой: лучшие варианты в Европе

В зимнем сезоне 2024/25 горнолыжные курорты Европы продолжают сталкиваться с проблемами из-за теплой погоды, вызывающей климатические изменения. Некоторые курорты, такие как Grand Puy и Alpe du Grand Serre во Франции, уже закрыли подъемники из-за нехватки снега и роста долгов.

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Больше всего страдают курорты на низкой и средней высоте, в то время как высокогорные локации испытывают повышенный наплыв туристов, сообщает Euronews. Отмечается, что зима этого года может быть благоприятной для горнолыжного отдыха, но окончательный успех сезона будет зависеть от прихотей природы.

Несмотря на сложности последних лет, курорты продолжают привлекать туристов, адаптируясь к новым условиям и предлагая альтернативные маршруты. Поэтому любителям зимних видов спорта следует тщательно планировать свой отдых, предпочитая высокогорные локации и экологические способы путешествий.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья: как погода повлияет на сезон

В этом году влияние на климат в Европе усилил природный феномен Эль-Ниньо, повлекший за собой повышение температуры. Однако ожидается, что в зимние месяцы он сменится Ла-Нинью — явление, которое может принести похолодание и увеличение количества снегопадов. По прогнозам, зима начнется прохладно, но может завершиться более мягкими условиями, что важно учитывать при планировании отдыха.

Стоит ли ожидать снега

Несмотря на надежды на прохладную зиму, прогнозы Météo France свидетельствуют, что вероятность более теплой погоды все еще выше — около 40%. Это создает неопределенность для курортов, пытающихся восстановиться после предыдущих неудачных сезонов. Снегопады могут стать интенсивнее, но их количество и продолжительность остаются под вопросом.

Рекомендуемые курорты для этой зимы

Для тех, кто хочет гарантированно найти снег, советуют посетить высокогорные курорты во Франции, такие как Авариаз, Валь-д'Изер и Валь-Торанс, открывающиеся в конце ноября. Любители раннего сезона могут поехать на курорты Леви и Рука в Финляндии, начавшие работу еще 4 октября, или на австрийский ледник Китцштайнхорн, принимающий гостей с 5 октября.

Альтернативные направления

Среди других перспективных мест – Зельден и Ишгль в Австрии, которые откроются в середине и конце ноября соответственно. Также рекомендуют швейцарский курорт Diavolezza, работающий 19 октября, и итальянскую Червинию на высоте 2050 м, которая будет принимать гостей с 26 октября.

Экологический аспект лыжного туризма

Поскольку изменение климата усложняет прогнозы, важно учитывать влияние путешествий на окружающую среду. Железнодорожные путешествия становятся экологической альтернативой авиаперелетам. Например, в декабре снова запустят поезд Eurostar Snow, доставляющий туристов во Французские Альпы. До итальянской Кортины д'Ампеццо можно добраться поездом Espresso Cadore, что способствует уменьшению углеродного следа.

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