Где провести Хэллоуин: 10 направлений для жуткой путешествия

Хэллоуин может стать отличным поводом для отпуска. Эта незабываемая мистическая атмосфера подарит поистине невероятные впечатления. Некоторые европейские города особенно тщательно готовятся к празднику. Эксперты Riviera Travel создали рейтинг Spooky Travel Index, в котором классифицировали города по их способности организовать незабываемый уикенд на Хеллоуин.

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Для этого проанализировали такие факторы как количество пешеходных экскурсий с привидениями, наличие кладбищ и городских легенд, а также среднюю продолжительность светового дня в каждом пункте назначения. Где провести Хэллоуин, рассказало издание Express.

Топ-10 лучших городов, чтобы провести Хэллоуин

Рим, Италия; Прага, Чехия; Париж, Франция; Бухарест, Румыния; Берлин, Германия; Вена, Австрия; Будапешт, Венгрия; Венеция, Италия; Амстердам, Нидерланды; Осло, Норвегия.

Исследование показало, что Рим является лучшим городом, чтобы провести Хэллоуин. Благодаря 36 турам с привидениями и 24 кладбищам легко понять, почему столица Италии считается одним из лучших мест для жуткой поездки. Экскурсии включают прогулки по древним склепам и катакомбам города. По версии TripAdvisor, лучше всего оценена экскурсия The Original Roman Crypts and Catacombs Tour. Экскурсия длится три с половиной часа, где путешественники узнают все об истории города.

На втором месте оказалась Прага с результатом 50 баллов из 60. Город занимает высокую позицию благодаря разнообразию предлагаемых туров с привидениями, в целом их 34. Столица Чехии является домом для некоторых невероятно жутких построек, в том числе Седлецкого оссуария – церкви, где хранится более 40 000 человеческих костей.

Париж занимает третье место, набрав 49 баллов из 60, и предлагает целый ряд жутких развлечений, в том числе посещение кладбища Пер-Лашез и Парижских катакомб. "Город любви" имеет 25 экскурсий с привидениями и 13 кладбищ.

Бухарест – еще один отличный вариант для Хэллоуина. Столица Румынии предлагает посетителям 77 увлекательных туров с привидениями. Между тем город находится недалеко от Трансильвании – родины графа Дракулы.

Берлин оказался пятым в списке. Хотя город может предложить лишь три экскурсии с привидениями, историческое значение столицы Германии задает тон жуткому и тревожному путешествию. Сообщается, что во многих местах есть призраки, в частности, в цитадели Шпандау, средневековой крепости.

Еще одним отличным выбором для путешественников стала столица Австрии Вена, набрав 43 балла. Доступны семь экскурсий с привидениями, включая прогулку по подземным катакомбам города.

Будапешт также набрал 43 балла и предлагает путешественникам 12 туров в средневековые места с привидениями. Одним из популярных туров является ночной тур темной истории, дающий невероятное понимание городских мифов и легенд.

Вторым итальянским городом в этом рейтинге стала Венеция, набравшая 39 баллов. Есть 22 экскурсии с привидениями, включая пешеходные экскурсии ночью. Вблизи Венеции находится остров Повеглия, на котором, по слухам, обитают призраки жертв чумы.

Столица Нидерландов Амстердам также набрала 39 баллов. Город, известный своими узкими каналами, имеет шесть экскурсий к привидениям, что позволяет посетителям насладиться жуткой культурой Гарлема и Ультрехта.

Наконец-то столица Норвегии Осло набрала 37 очков. Есть только одиночный тур с привидениями, посвященный самым популярным мифам и легендам Осло. Кроме того, три кладбища и в среднем 10,1 светового дня помогают создать фон для Хэллоуина. В городе расположена крепость Акерсхус, в которой обитает черный дьявольский пес, который, как говорится, приносит несчастье.

Уилл Сарсон, эксперт по путешествиям Riviera Travel, отметил, что эти туры позволяют путешественникам насладиться местной культурой, узнать исторические истории и почувствовать дух Хэллоуина.

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