Где провести тихий отпуск: названа самая спокойная страна

Хороший отпуск – это не обязательно наполненная приключениями поездка в место, где собирается повеселиться много людей. Многие из нас выбирают уединенный и спокойный отдых, который помогает восстановиться после интенсивного труда.

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И одна из стран мира предлагает своим гостям такие условия. Здесь мало где встретишь толпы туристов и можно насладиться спокойствием. Как пишет издание Express, глобальный индекс релаксации BookRetreats проанализировал 76 туристических направлений по всему миру и назвал идеальным местом для уединения Австралию.

Плотность населения здесь составляет всего 3,4 человека на квадратный километр. Для сравнения: в Италии этот показатель составляет 198,3 человека, а на Маврикии 626 человек.

Эта огромная страна может предложить туристам невероятно многое: от великолепных пляжей до потусторонних пустынь и, в том числе, шумных городов. Поскольку она находится в южном полушарии, Австралия также предлагает отличные летние условия в те месяцы, когда в Европе царит зима.

Здесь очень много девственной природы. Охраняемые территории занимают немногим более трети площади Австралии. Всего по стране разбросаны 704 национальных парка. От древнего тропического леса Дейнтри до красных пустынь Улуру и пышных синих вод Большого Барьерного рифа Австралия богата природной красотой.

Большой Барьерный риф – одно из официальных семи природных чудес света. Туристы могут полюбоваться здесь невероятными подводными садами кораллов. Однако важно будет соблюдать правила безопасности, ведь эта территория находится под охраной.

Если вы любите пляжный отдых, то Австралия может похвастаться одними из самых лучших пляжей в мире. Невероятные острова Витсанди предлагают роскошный Уайтхейвен – потрясающим пляжем с белоснежным песком и кристально чистой водой. По версии издания Lonely Planet, он был признан лучшим в мире.

Пляж может похвастаться песком, который на 98% состоит из кремния, что означает, что он белее и мягче, чем большинство пляжей в мире. Тянется Вайтхевен на семь километров, так что вам не придется бороться за место у воды.

Единственный недостаток Австралии – это ее удаленность. Перелет в этот земной рай обойдется весьма недешево.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда в Европе можно отправиться зимой в бюджетное путешествие.

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