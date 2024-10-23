Где в Европе самая доступная рождественская ярмарка: вариант для зимнего отпуска
Декорации Хэллоуина плавно переходят в тематические рождественские вертепы. Вскоре наступит праздничная пора – во многих европейских городах уже идет активная подготовка к рождественским ярмаркам. Обычно это очень атмосферные события с яркими огоньками, традиционными зимними блюдами и глинтвейном. Есть один минус – цены на Christmas market ощутимо завышены.
Эксперты провели исследование, чтобы определить, где в Европе самая доступная рождественская ярмарка, и оказалось, что это довольно недалеко от Украины. Специалисты по инвестиционной платформе Saxo определили топ-10 недорогих направлений, которые можно посетить в этом праздничном сезоне.
Топ-10 самых доступных европейских рождественских ярмарок
- Познань, Польша;
- Сарандо, Албания;
- Крайова, Румыния;
- Будапешт, Венгрия;
- Монбельяр, Франция;
- Рига, Латвия;
- Трир, Германия;
- Прага, Чехия;
- Мадейра, Португалия;
- Говоне, Италия.
Эксперты вывели индексный балл на основе самых дешевых авиарейсов, стоимости обеда на двоих и цены одной ночи в отеле для определения результатов.
На первом месте – польский город Познань, который ежегодно проводит ярмарку на площади Старый Рынок. Средняя стоимость проживания в отеле на ночь обойдется в 40 долларов.
На втором месте Саренде в Албании с гостиницами от 54 долларов.
Одним из самых удивительных направлений является Мадейра в Португалии. Средняя температура в рождественский период составляет около 18°C, так что это точно будут незабываемые праздники. Средняя стоимость проживания в отеле на одну ночь составляет 84 доллара.
Историки говорят, что традиция рождественских ярмарок возникла в Священной Римской империи с обычных торгов, на которых мещане и крестьяне могли приобрести все нужные товары на зиму. Первое упоминание о "Декабрьской ярмарке" в Вене датируется 1294 годом. Одним из старейших рождественских рынков является Бауценский – известный с 1384 и Дрезденский, упоминания о котором начинаются с 1434 года.
Традиционные рождественские ярмарки – торговые ряды, установленные на улицах и площадях в центре города. Исторически они состояли из деревянных домиков.
Приобрести на таких мероприятиях можно выпечку, пряники, блины, штолены, разнообразные вкусности, рождественские декорации. Обычно на ярмарках предлагают согреться глинтвейном и пуншем.
Рождественские ярмарки создают настоящую праздничную атмосферу, так что ежегодное посещение таких мероприятий может стать прекрасной семейной традицией.
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