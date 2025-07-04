Где в холодильнике держать малину, чтобы она не портилась и не засыхала: действенный совет

Перекус малиной – отличный способ добавить антиоксидантов в свой рацион. Эти пикантные, терпкие ягоды прекрасно дополнят вашу утреннюю овсянку или йогурт, и сейчас в Украине начинается сезон, что делает их еще вкуснее.

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Однако одним недостатком малины является то, что она недолго хранятся свежей и быстро начинает портиться. Часто она либо горчит становится сухая, либо плесневеет, и сохранить ее свежей не всегда легко. Но, по словам экспертов по пищевым продуктам British Berry Growers и Driscoll's, есть простой способ избежать этого, пишет Express.

Однако, чтобы ягоды оставались свежими как можно дольше, нужно, прежде всего, правильно выбирать их в магазине. Есть несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание.

Во-первых, не ограничивайтесь осмотром только верхней части корзины, проверьте дно на наличие признаков влаги или испорченных ягод. Также следует избегать коробок с мягкими, протекающими или обесцвеченными фруктами.

Сухая, хорошо проветриваемая емкость – это хороший признак того, что с малиной все будет хорошо дома.

Затем, как только вы принесете малину домой, все зависит от того, где вы будете ее хранить в холодильнике. По словам экспертов, ее не следует класть в глубине холодильника, поскольку это приведет к более быстрому высыханию.

Лучше всего разместить малину в центре холодильника, поскольку она хорошо хранится при температуре от 0 до 1°C.

И хотя вы можете видеть, что люди в социальных сетях делают иначе, но малину все же лучше хранить в оригинальной корзине, специально разработанной для обеспечения циркуляции воздуха и уменьшения накопления влаги.

Малина является естественным источником клетчатки, витамина С и антиоксидантов, причем некоторые из этих питательных веществ достигают пикового уровня, когда фрукт полностью созревает. Правильное хранение может помочь замедлить потерю питательных веществ и дольше сохранить свежесть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно заморозить малину на зиму.

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