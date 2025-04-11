Глициния будет цвести все лето: что для этого нужно сделать весной

Глициния обычно цветет в период с апреля по июнь, но некоторые счастливые садоводы могут увидеть новое цветение к концу лета, то есть вы можете наслаждаться цветами месяцами.

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Естественно, что растение начинает оживать за короткий промежуток времени из-за его интенсивного роста, часто предпочитающего развитие листьев над длительными периодами цветения. Однако садоводы, правильно ухаживающие за глицинией, будут вознаграждены большим количеством цветов, пишет Express.

Эксперты Gardeners World объяснили: "Глициния – голодное растение. Ешьте ежемесячно удобрениями с высоким содержанием калия в течение вегетационного периода, чтобы поощрить больше цветов к цветению".

Есть важное отличие, на которое следует обратить внимание, прежде чем решиться на подкормку глицинии.

Растения, выращиваемые в горшках, обычно нуждаются в более частых и специфических подкормках, чем растения, высаженные в землю, поскольку питательные вещества быстрее вымываются из почвы в контейнерах.

Эксперты призывают садоводов, выращивающих глицинию на песчаных почвах с низким содержанием калия, вносить сульфат калия в количестве 20 г на квадратный метр. Использование удобрений для роз или цветущих кустов будет иметь такой же эффект.

Полив в засушливые периоды окажется эффективным для общего ухода за глицинией, особенно во время вегетационного периода, для стимулирования здорового роста, включая цветы.

Во время засухи поливайте еженедельно, пока почва полностью не увлажнится. Убедитесь, что вы наносите воду непосредственно на уровень почвы во избежание заболеваний.

Обрезка глицинии также необходима для здоровых цветущих цветов.

Рекомендуется удалять поросль летом, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха и больше солнечного света, чтобы добиться основания молодых растений глицинии.

Это приведет к лучшему созреванию древесины и улучшит шансы образования почек.

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