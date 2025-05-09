Город, который даст фору Парижу: чем привлечет туристов столица Чехии Прага

Планируя идеальное путешествие в европейский город, большинство туристов представляют прогулки по историческим улочкам, посещение музеев, зеленые парки для отдыха и, конечно, бокал прохладительного напитка после долгого дня. Но даже если на авиабилетах удалось сэкономить, часто финальным "сюрпризом" становятся цены на питание и напитки.

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Но есть в Европе место, где история, архитектура и гастрономия сочетаются с доступностью. Детали рассказало издание Express.

Прага – один из красивейших городов Европы, где романская, готическая, ренессансная и барочная архитектура создают настоящую атмосферу сказки.

Несмотря на то что столица Чехии является популярным туристическим направлением, она остается удивительно доступной для путешественников с ограниченным бюджетом. Здесь вы можете наслаждаться архитектурными шедеврами, историческими кварталами, вкусной кухней и при этом тратить значительно меньше, чем в Париже, Амстердаме или Вене.

По данным портала Numbeo, 0,5 л местного пива в баре обойдется примерно в 2,40 евро, что почти втрое дешевле, чем во многих городах Западной Европы. И это не компромиссное качество, а настоящее чешское пиво, которое считается одним из лучших в мире.

Питание в ресторанах также не опустошает кошелек: ужин на двоих из трех блюд в заведении среднего уровня стоит около 40 евро. Это отличный вариант как для романтического ужина, так и для путешествия с друзьями.

Что касается перелетов, то благодаря многочисленным лоукостерам прямой рейс из многих европейских городов, например, из Манчестера, Берлина или Барселоны, можно найти от 30-35 евро в одну сторону, особенно в низкий сезон или при раннем бронировании.

Старый город Праги, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, изобилует архитектурными шедеврами. Одной из главных достопримечательностей является Старая площадь, которая берет свое начало еще с XII века. На площади установлены знаменитые астрономические часы, датированные 1410 годом – один из старейших действующих механизмов в мире.

Другая визитная карточка города – Карлов мост, построенный в XIV веке. Это один из древнейших каменных мостов Европы. А для тех, кто интересуется более глубокой историей, обязательным пунктом станет Пражский Град – величественный архитектурный комплекс, который ведет свою историю с IX века.

Прага – пример того, как можно совместить культурное богатство, средневековую эстетику и финансовую доступность.

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