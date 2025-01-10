Город, который поразит вас видами: куда поехать в Испании

Новым трендом среди европейских туристов стало посещение небольших, но живописных городков и сел в курортных регионах Европы. И недавно одно такое село в Испании снискало незаурядную славу.

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Как пишет издание Express, село Касарес получило звание самого красивого в Андалусии, согласно опросу туристического портала Noradoa. Здесь живет около 8000 человек, а находится это невероятное место на границе с провинцией Кадис, примерно в 40 минутах езды от Марбельи.

Часто называемый колыбелью Андалусии, Касарес расположен на склоне холма с узкими извилистыми улочками, пролегающими между его побеленными строениями. За него проголосовали почти все участники опроса, сделав его лидером среди 99 предложенных сел. National Geographic также включил его в список 100 самых красивых городов Испании, восхваляя обаяние его "узких и извилистых вековых склонов".

Украшением села является замок Касарес – мавританская крепость, возведенная в 1200-х годах. Тогда ее использовали для защиты царства Насридов, стоявшего на этих землях.

По всему поселку можно найти смотровые площадки, с которых открываются потрясающие виды на белоснежные дома. А сам Касарес кажется из-за этих домов коробкой с кубиками сахара.

Церковь под названием Iglesia de la Encarnación также имеет историческое значение, она датируется 17 веком и имеет прекрасную колокольню в стиле мудехар. Для тех, кто ищет релаксации, в Касаресе можно посетить спа-курорт Baños de la Hedionda, известный еще с давних своими сернистыми водами. Считается, что они обладают целебными свойствами. Как минимум здесь можно прекрасно расслабиться.

Высокий сезон здесь длится с июня по сентябрь. Посещение Касареса бесплатное, но в эти месяцы требуется предварительное бронирование.

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