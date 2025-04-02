Предсказание от Санта Муэрте – комментирует наследственная ведьма Ярослава Солодеева (Федорова)

Видео дня

Апрель – это месяц, когда энергии обновления смешиваются с тенями прошедшего. В этот период мы будто просыпаемся после долгой спячки, и вместе с весенним солнцем в нашей жизни рождаются новые шансы, новые знакомства и новые вызовы. Санта Муэрте, Святая Смерть, держит руку на пульсе нашей судьбы – не для того, чтобы пугать, а чтобы напомнить: все проходит, и все начинается снова.

Далее текст на языке оригинала