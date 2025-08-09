Гортензии обрезать или не надо: эксперты дали ответ на вопрос

Если вы выращиваете в своем саду гортензии и общаетесь с другими любителями этих замечательных цветов, вы точно хотя бы раз слышали спор на тему, надо срезать увядшие соцветия или можно оставить их на кусте. На самом деле это достаточно серьезная дискуссия и точный ответ на нее могут дать профессионалы.

Именно поэтому издание Real Simple обратилось к профессиональным садоводам, которые занимаются разведением гортензий и создают соответствующие учебные материалы. Они рассказали, как определить, когда растение нужно обрезать, а когда – оставить в покое.

Как определить, надо ли обрезать соцветия гортензии

Прежде всего, важно понимать разницу между обрезкой и удалением увядших соцветий. Удаление увядших или отцветших соцветий стимулирует дальнейшее обильное цветение, а обрезка – это более широкий термин, включающий укорачивание различных побегов для улучшения здоровья, формы и структуры растения. Для гортензий, как и для других растений удаление увядших соцветий является способом заставить его формировать больше новых соцветий и продлить сезон цветения.

"Если мои гортензии выглядят блеклыми или цветы пожелтели, это тонкий намек растения на то, что пришло время обрезать увядшие цветы", – объяснила Тэмми Сонс, основательница питомника TN Nursery в Теннесси. "Я всегда проверяю стебель под цветком – если под ним начинает формироваться новая зелень, то можно смело обрезать чуть выше", – добавила она.

Тем не менее, решение о том, когда обрезать увядшие цветы, можно назвать личным делом каждого садовода. Главное – провести процедуру в период цветения. "Если цветы еще красивые и свежие, или если это определенный сорт, который красиво вянет и придает красоту саду зимой, я часто оставляю все, как есть", – поделилась Сонс.

Когда прекращать обрезать увядшие цветы гортензии

После обрезки увядших цветов гортензии перенаправляют свою энергию на образование новых соцветий. И есть определенные этапы его жизненного цикла, когда перенаправлять эту энергию нежелательно. В эти периоды лучше оставить растение в покое.

"Любая обрезка, включая обрезку увядших соцветий, стимулирует растение, и делать ее не стоит, по крайней мере после 1 сентября", – сказала изданию Лоррейн Баллато, автор книги "Успех с гортензиями". "Эта стимуляция побуждает растение к образованию новых побегов и лишит его энергии, необходимой для подготовки к зимнему покою. К тому же любые новые побеги, которые появятся в результате, вероятно, не переживут зиму", – объяснила она.

Лучшее время для обрезки гортензий

Если вы переживаете, что обрезаете увядшие соцветия в неподходящее время, есть один сезон, когда вы точно сможете избежать проблем. Дождитесь, пока растение само не перейдет в период покоя или когда оно естественным образом сбросит все листья. И после этого свободно обрезайте все увядшие соцветия.

Тем не менее, стоит помнить, что обрезка в период покоя не является абсолютно необходимой. Оставленные кисти сухих цветов могут служить защитой для стеблей в холодную погоду. Они прикрывают новые почки, которые спят перед наступлением нового сезона. К тому же, увядшие гортензии все равно имеют весьма декоративный вид. "Многие садоводы оставляют увядшие цветы на всю зиму, потому что это добавляет красоты в довольно мрачный пейзаж, особенно когда они блестят подо льдом и снегом", – говорит Баллато.

