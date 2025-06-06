Горячие бутерброды с мясным фаршем: рецепт сытного блюда для завтрака и перекуса

Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и быстрого завтрака, которые можно готовить как на сковороде, так и в духовке. Для начинки можно использовать любые продукты – колбасу, сыр, зелень, мясной фарш и любые соусы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с мясным фаршем.

Ингредиенты:

Батон нарезной

Фарш 300-400 г

Соус или кетчуп

Зеленый лук

Соль перец по вкусу

Для кляра:

Яйца 2 шт.

Соль щепотка

Молоко 4 ст. л

Способ приготовления:

1. Батон смазываем соусом, выкладываем фарш.

2. Обмакиваем в кляр и выкладываем на разогретую сковороду фаршем вниз, обжариваем с двух сторон на среднем огне до готовности.

Подавайте горячими, будет очень вкусно!

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