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Горячие бутерброды с мясным фаршем: рецепт сытного блюда для завтрака и перекуса
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и быстрого завтрака, которые можно готовить как на сковороде, так и в духовке. Для начинки можно использовать любые продукты – колбасу, сыр, зелень, мясной фарш и любые соусы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- Батон нарезной
- Фарш 300-400 г
- Соус или кетчуп
- Зеленый лук
- Соль перец по вкусу
Для кляра:
- Яйца 2 шт.
- Соль щепотка
- Молоко 4 ст. л
Способ приготовления:
1. Батон смазываем соусом, выкладываем фарш.
2. Обмакиваем в кляр и выкладываем на разогретую сковороду фаршем вниз, обжариваем с двух сторон на среднем огне до готовности.
Подавайте горячими, будет очень вкусно!
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