Готов к любым приключениям: в сети засветили новый внедорожник Honda Passport

Каждый год в автомобильном мире предлагает водителям что-нибудь новое. К примеру, модернизированные модели, улучшенные современные дизайны, исключительную мощность и т.д.

Видео дня

В скором времени мир увидит еще и обновленную Honda Passport. Хотя официальный дебют запланирован к концу этого года, в сети уже появляются первые тизеры и снимки этих авто.

Honda находится на финальной прямой подготовке к запуску обновленного внедорожника Passport и его новой модификации для бездорожья – Passport Trailsport. Эти модели обещают стать наиболее выносливыми и мощными представителями линейки Honda, ориентированными на любящих приключения и сложные маршруты.

Обновленный дизайн

Новый Trailsport, как утверждает Honda, станет самым мощным и готовым к приключениям внедорожником компании. Дизайн новинки, скрывающийся под камуфляжным покрытием, выглядит довольно агрессивно, что подчеркивает готовность авто к бездорожью.

Характеристики

До сих пор нам известны не все подробности, но Honda уже подтвердила наличие проверенного временем 3,5-литрового двигателя V6, которым будет оснащен Trailsport. Он уже используется в предыдущих версиях Passport, выдавая 280 лошадиных сил и 355 ньютон-метров крутящего момента.

Одной из самых больших новинок для Trailsport станет новая 10-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая заменит предыдущую 9-ступенчатую трансмиссию. Однако пока неизвестно, будет ли эта коробка доступна для Trailsport или станет частью всего модельного ряда Passport.

Также Passport Trailsport следующего поколения выпускает обновленную систему полного привода I-VTM4 Torque-Vectoring второго поколения. Honda уже провела строгие испытания новой модели в разных условиях бездорожья, включая Моав и песчаные дюны Мичигана.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что необычную модель Hyundai выполнили в стиле недорогих кроссоверов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.