Гранола будет хрустящей и еще вкуснее: добавьте эти ингредиенты

Если вам надоело ежедневно придумывать новые идеи для завтрака, есть прекрасное решение. Приготовьте домашнюю гранолу, и сможете пользоваться ею каждое утро, создавая все новые сочетания.

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Интересным рецептом поделилась фудблогер Дарси Рэтклифф в своем новом видео в TikTok. Поскольку гранола, как правило, содержит много белка и клетчатки, после ее потребления вы будете дольше чувствовать себя сытыми.

Гранола также может помочь улучшить кровяное давление, снизить уровень холестерина, улучшить здоровье кишечника и обеспечить вас многими необходимыми антиоксидантами.

Ингредиенты

270 г овсяных хлопьев

3 ст. л. мягкого светло-коричневого сахара

1 чайная ложка корицы (по желанию)

¼ чайной ложки соли

Семена/орехи/сухофрукты (добавки по желанию)

200 г меда

50 г растительного масла

Способ приготовления

В большую миску добавьте овсяные хлопья, соль, корицу, сахар и любые семена, орехи или сухофрукты, которые вы хотите добавить. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты соединились.

В другой миске выжмите мед и влейте растительное масло. Поставьте в микроволновую печь примерно на 30 секунд, пока она немного не нагреется.

Высыпьте влажные ингредиенты к сухой смеси и перемешивайте до полного сочетания. Вылейте гранолу в форму для выпекания, застеленную пергаментом.

Прижмите смесь гранолы тыльной стороной ложки или влажными пальцами. Выпекайте в духовке при температуре 150℃ в течение 20-30 минут или пока гранола не станет золотисто-коричневой.

Оставьте полностью остыть. После остывания разломайте гранолу на комки скалкой или руками.

Дарси объяснила, что смесь можно хранить в герметично закрытом контейнере до месяца в прохладном сухом месте.

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