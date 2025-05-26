Гранола будет хрустящей и еще вкуснее: добавьте эти ингредиенты
Если вам надоело ежедневно придумывать новые идеи для завтрака, есть прекрасное решение. Приготовьте домашнюю гранолу, и сможете пользоваться ею каждое утро, создавая все новые сочетания.
Интересным рецептом поделилась фудблогер Дарси Рэтклифф в своем новом видео в TikTok. Поскольку гранола, как правило, содержит много белка и клетчатки, после ее потребления вы будете дольше чувствовать себя сытыми.
Гранола также может помочь улучшить кровяное давление, снизить уровень холестерина, улучшить здоровье кишечника и обеспечить вас многими необходимыми антиоксидантами.
Ингредиенты
- 270 г овсяных хлопьев
- 3 ст. л. мягкого светло-коричневого сахара
- 1 чайная ложка корицы (по желанию)
- ¼ чайной ложки соли
- Семена/орехи/сухофрукты (добавки по желанию)
- 200 г меда
- 50 г растительного масла
Способ приготовления
В большую миску добавьте овсяные хлопья, соль, корицу, сахар и любые семена, орехи или сухофрукты, которые вы хотите добавить. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты соединились.
В другой миске выжмите мед и влейте растительное масло. Поставьте в микроволновую печь примерно на 30 секунд, пока она немного не нагреется.
Высыпьте влажные ингредиенты к сухой смеси и перемешивайте до полного сочетания. Вылейте гранолу в форму для выпекания, застеленную пергаментом.
Прижмите смесь гранолы тыльной стороной ложки или влажными пальцами. Выпекайте в духовке при температуре 150℃ в течение 20-30 минут или пока гранола не станет золотисто-коричневой.
Оставьте полностью остыть. После остывания разломайте гранолу на комки скалкой или руками.
Дарси объяснила, что смесь можно хранить в герметично закрытом контейнере до месяца в прохладном сухом месте.
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