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Густой и очень вкусный домашний майонез из одного желтка: самый быстрый рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
699
Густой и очень вкусный домашний майонез из одного желтка: самый быстрый рецепт

Домашний майонез – лучший соус к салатам, закускам. Его можно готовить из вареных, сырых яиц, а также просто из одного желтка. Не забывайте добавить при приготовлении растительное или оливковое масло, лимонный сок, который регулирует цвет соуса.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и простого в приготовлении майонез из одного желтка.

Домашний майонез

Ингредиенты:

  • яичный желток
  • 1/2 ч. л. горчицы
  • щепотка сахара
  • щепотка соли
  • 100 мл оливкового масла
  • 1/2 ч. л. лимонного сока

Способ приготовления:

1. Взбейте желток с горчицей, сахаром и солью.

Основа для майонеза

2. В готовую однородную массу постепенно вливаем оливковое масло. Секрет этого майонеза в том, что взбивать его нужно не слишком быстро и не слишком медленно. Как только полученная масса начинает прилипать к венчику, можно считать майонез готовым.

Приготовление майонеза

3. Чтобы майонез стал светлым, но не белым, добавьте немного лимонного сока.

Готовый майонез

Храните готовый майонез в холодильнике!

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