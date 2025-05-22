Густой и очень вкусный домашний майонез из одного желтка: самый быстрый рецепт

Домашний майонез – лучший соус к салатам, закускам. Его можно готовить из вареных, сырых яиц, а также просто из одного желтка. Не забывайте добавить при приготовлении растительное или оливковое масло, лимонный сок, который регулирует цвет соуса.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и простого в приготовлении майонез из одного желтка.

Ингредиенты:

яичный желток

1/2 ч. л. горчицы

щепотка сахара

щепотка соли

100 мл оливкового масла

1/2 ч. л. лимонного сока

Способ приготовления:

1. Взбейте желток с горчицей, сахаром и солью.

2. В готовую однородную массу постепенно вливаем оливковое масло. Секрет этого майонеза в том, что взбивать его нужно не слишком быстро и не слишком медленно. Как только полученная масса начинает прилипать к венчику, можно считать майонез готовым.

3. Чтобы майонез стал светлым, но не белым, добавьте немного лимонного сока.

Храните готовый майонез в холодильнике!

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