Густой и очень вкусный домашний майонез из одного желтка: самый быстрый рецепт
Домашний майонез – лучший соус к салатам, закускам. Его можно готовить из вареных, сырых яиц, а также просто из одного желтка. Не забывайте добавить при приготовлении растительное или оливковое масло, лимонный сок, который регулирует цвет соуса.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и простого в приготовлении майонез из одного желтка.
Ингредиенты:
- яичный желток
- 1/2 ч. л. горчицы
- щепотка сахара
- щепотка соли
- 100 мл оливкового масла
- 1/2 ч. л. лимонного сока
Способ приготовления:
1. Взбейте желток с горчицей, сахаром и солью.
2. В готовую однородную массу постепенно вливаем оливковое масло. Секрет этого майонеза в том, что взбивать его нужно не слишком быстро и не слишком медленно. Как только полученная масса начинает прилипать к венчику, можно считать майонез готовым.
3. Чтобы майонез стал светлым, но не белым, добавьте немного лимонного сока.
Храните готовый майонез в холодильнике!
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