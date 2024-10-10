Хайди Клум и Селена Гомес запустили тренд в маникюре: как выглядит 'не скучный' нюд

Маникюр – прежде всего сфера самовыражения, где можно экспериментировать со стилем, цветами и оттенками. Однако есть классические вневременные тренды, которые будут актуальны по каждому случаю. Актриса и певица Селена Гомес и супермодель Хайди Клум продемонстрировали идеальный маникюр, чем задали новый модный тренд на нюд.

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Звезды представили настоящий минималистичный нейл-тренд осени 2024 года. Детали рассказало издание Glamour.

Осень обычно ассоциируется с насыщенными цветами. Нейл-мастера выбирают для топовых образов все оттенки красного, коричневого и даже оранжевого. Выделиться на этом фоне разноцветной роскоши поможет "ванильный нюд".

Название может ввести в заблуждение и не спешите отказываться от этого цвета. Гомес и Клум показали, что светлый нюд может быть уместен даже в образах для красной дорожки.

Нейтральный белый выглядит нежно, изящно и элегантно. Знаменитый нейл-мастер Том Бачик, клиентами которого являются Гомес, Клум и Дженнифер Лопес, рассказал, что в этом сезоне нейтральные цвета на пике популярности.

"Чистые, ухоженные, только что отполированные, изящные и шикарные ногти в минималистическом стиле – что может быть лучше?", – риторически спрашивает Бачик, добавляя, что нейтральные оттенки настолько универсальны, что подходят к каждому образу.

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