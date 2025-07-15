HBO начал съемки сериала о Гарри Поттере: появился первый кадр и фото Невила и Дадли

HBO официально начал производство своего долгожданного сериала о Гарри Поттере, представив первый взгляд на мальчика-волшебника. Сериал, премьера которого запланирована на 2027 год, обещает свежий взгляд на любимые книги Дж. К. Роулинг, оживляя волшебный мир для нового поколения.

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Съемки начались на студии Warner Bros. в Ливсдене, Великобритания. На первом изображении изображен юный Гарри, которого играет новичок Доминик Маклафлин, в роли, которую сыграл известный Дэниел Рэдклифф. Эта адаптация стремится остаться верной оригинальным романам, а сама Роулинг выступает исполнительным продюсером.

Сериал о Гарри Поттере

Актеры сериала о Гарри Поттере

Сериал представляет талантливый актерский состав, включая Рори Уилмота в роли очаровательного Невилла Лонгботтома и Амоса Китсона в роли избалованного Дадли Дурсли. Среди других заметных дополнений - Луиза Брели в роли мадам Роланды Хуч и Антон Лессер в роли мастера волшебных палочек Гаррика Оливандера.

Эти актеры присоединятся к ранее объявленным звездам, таким как Джон Литгоу в роли Дамблдора, Папа Эссиеду в роли Северуса Снейпа, Джанет МакТир в роли Минервы МакГонегел и Ник Фрост в роли Рубеуса Хегрида. Выбор актеров отражает стремление HBO сочетать опытных актеров со свежими лицами, чтобы переосмыслить волшебную сагу, отмечает издание Deadline.

Семейная динамика в сериале также формируется благодаря увлекательному кастингу. Бел Паули и Дэниел Ригби сыграют Петунию и Вернона Дурсли, неохотных опекунов Гарри, тогда как Кэтрин Паркинсон возьмет на себя роль Молли Уизли. Локс Пратт и Джонни Флинн воплотят в жизнь хитрую семью Малфоев в ролях Драко и Луциуса соответственно. Этот тщательный подбор актеров подчеркивает стремление сериала передать эмоциональную глубину и сложность мира Роулинг.

В центре истории — культовое трио: Гарри, Рон и Гермиона, которых играют Доминик Маклафлин, Алистер Стаут и Арабелла Стэнтон.

Эти молодые актеры, все новички, должны возглавить десятилетний сериал, который будет подробнее исследовать приключения Хогвартса, чем фильмы.

Премьера сериала о Гарри Поттере запланирована на HBO и HBO Max в 2027 году.

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