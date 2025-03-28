Хейли Бибер показала платье, которое будет хитом лета 2025. Фото

Это сейчас кажется, что до лета еще достаточно долго. На самом деле уже пора планировать летний отпуск и, соответственно, подбирать одежду для него.

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Платье, которое будет модным хитом этим летом, продемонстрировало на днях модель Хейли Бибер. Она пришла на вечеринку в Лос-Анджелесе в платье-халтере. Отличительная черта таких платьев – бретели, которые крепятся сзади на шее. Такой крой открывает линию плеч и делает вещь идеальной для жарких дней.

Бибер выбрала для мероприятия платье пудрового цвета от бренда Schiaparelli с лифом под корсет, и золотой цепочкой, выполнявшей роль халтера. Она дополнила его бежевыми босоножками на высоком каблуке и золотыми украшениями.

Платья-халтеры заполняют собой подиумы весенне-летних показов, а также витрины модных магазинов. Их называют идеальным выбором для летних вечеринок, походов на пляж и городских прогулок в жаркий день. Подобные платья были на пике популярности в 2000-х годах и их возвращение в тренды знаменует собой также возвращение беззаботного стиля того десятилетия.

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