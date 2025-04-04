Хитовый сериал 'Переходный возраст' ворвался в десятку самых популярных шоу на Netflix всех времен

Неожиданная сенсация от Netflix, мини-сериал "Переходный возраст" после трех недель продолжает бить рекорды платформы. Шоу, на которое боссы платформы не возлагали особых надежд, вошло в десятку лучших по просмотрам на этом стриминге.

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Как пишет Deadline, за неделю с 24 по 30 марта, "Переходный возраст" собрала еще 30,4 млн просмотров. Сейчас общая статистика шоу превысила 96,7 млн просмотров. Этого оказалось достаточно, чтобы занять 9 место в списке самых популярных англоязычных сериалов всех времен. Проект полностью вытеснил из рейтинга 2-й сезон "Бриджертонов" и переместил "Очень странные дела 3" на десятое место.

Эксперты предполагают, что на этом продвижение семейной криминальной драмы вверх по списку не остановится, ведь 7-е и 8-е места (1-й сезон "Ночного агента" и "Твоя первая последняя ложь" соответственно) имеют около 98 млн просмотров. Ожидается, что ""Переходный возраст" обойдет их уже по результатам этой недели.

Вероятно, ""Переходный возраст" сможет даже войти в диапазон между 3 и 6 местами. Находящиеся здесь шоу имеют по 100 млн просмотров с чем-то. А у проекта о драме семьи, 13-летний сын которой оказывается под судом по обвинению в убийстве девочки, есть еще 72 дня в премьерном окне, чтобы собрать просмотры.

Согласно Netflix, "Переходный возраст" стал хитом по всему миру, попав в еженедельную десятку лучших во всех 93 странах, где доступен чарт.

Второе место в списке англоязычных телесериалов на прошлой неделе заняла "Резиденция" Шонды Раймс, собрав 8,8 миллиона. просмотров за первую полную неделю на стриминговом сервисе. Хотя это и небольшой подъем по сравнению с премьерными выходными, для детектива это несколько неудачный старт. Пока непонятно, удержит ли сериал интерес зрителей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, может ли "Переходный возраст" получить второй сезон.

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