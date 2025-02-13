Холодец будет очень вкусным и прозрачным: три золотых правила приготовления блюда

Холодец – не только вкусное блюдо, но и настоящий кладезь витаминов, минералов, макро- и микроэлементов. В "правильном" холодце содержится набор витаминов группы В (особенно B12 и B3), железа, магния, калия, натрия, кобальта, лизина, глицина, фосфора и, конечно же, коллагена!

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Кулинар поделилась в Instagram полезными советами по приготовлению вкусного, прозрачного холодца.

Три условия удачного холодца:

Он должен быть вкусным Он должен быть прозрачным Он должен хорошо застыть (желательно без желатина)!

Дополнительные ингредиенты для холодца:

вареное яйцо (можно перепелиное)

зелень

консервированный горошек

морковь, которая варилась вместе с мясом

мясо и бульон

Способ приготовления удачного, вкусного холодца:

1. Начнем с последнего. Чтобы он застыл без желатина, его нужно варить из суставных частей, имеющих много коллагена. Ноги, хвосты, колени, уши, мозговые кости.

2. Чтобы холодец был вкусный, нужно добавить еще такие части, где есть мясо. У каждой хозяйки свой рецепт. Можно взять свиные копытца или рульку и куриные окорочки. На 5 л кастрюлю – 2 копыта или 1 рулька + 2-3 окорочка.

3. Мясо заливайте холодной водой ровно на столько, чтобы покрыть мясо, не больше. Добавляйте морковь, лук, чеснок, лавровые листья, ароматный перец. И варите 6 часов. На очень слабом огне. Только так холодец будет прозрачный.

4. Еще для прозрачности нужно собрать пену. И собирать постоянно, как она появляется. Или есть лайфхак – положить вместо крышки в кастрюлю пергаментную бумагу.

5. Соль добавляем в последнее время варки.

6. Остужаем. Разбираем кости от мяса. Бульон пропускаем через сито. Разливаем в какие-то емкости и в холодильник

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