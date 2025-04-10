Honda планирует возродить культовое авто: новый спорткар обещают уже в следующем году. Фото

Культовый спортивный автомобиль Honda, выпускавшийся с 1978 по 2001 год, будет возрожден как четырехместное купе с низкой посадкой с четким стилем и гибридной силовой установкой.

Видео дня

Созданный на основе популярного хэтчбека Civic, Honda Prelude станет компактным спортивным автомобилем. Однако, несмотря на растущую тенденцию новых моделей в стиле ретро, ​​будущий Prelude имеет особенно современный стиль с характерным набором тонких светодиодных фар, точно повторяющих линии капота, и радиаторную решетку, пишет Express.

В отличие от предыдущих моделей, стиль маленькой Honda особенно минималистичен, с такими функциями, как дверные ручки вровень, тонкая задняя световая панель и черная крыша, маскирующая верхнюю часть переднего и заднего ветрового стекла, что помогает избежать беспорядка.

Тем не менее, новый Prelude предлагает множество элементов стиля, которые водители ожидают от мощного автомобиля, например глянцевый черный передний бампер с вентиляционными отверстиями, небольшой задний спойлер и черные легкосплавные диски с красными тормозными суппортами.

Хотя экстерьер Prelude особенно уникален, интерьер будущего спортивного автомобиля выглядит удивительно знакомым, многие элементы взяты из последней версии Civic.

Тем не менее, владельцы получат привлекательный набор ковшевидных сидений светло-серого и темно-синего цветов, разделенных большой центральной консолью с системой выбора передач необычной формы и переключателем режимов движения.

Хотя было бы глупо ожидать, что Prelude будет особенно практичным автомобилем, подтверждено, что маленькая Honda также будет оснащена четырьмя сиденьями, хотя и с ограниченным пространством для головы благодаря низкой линии крыши.

Honda еще не сообщает, насколько быстро будет развиваться будущая модель, но новый Prelude будет использовать ту самую полную гибридную силовую установку e:HEV, которую сейчас можно увидеть в Civic, состоящем из 2,0-литрового бензинового двигателя и электромотора.

Они вместе производят около 300 лошадиных сил; однако водители, вероятно, почувствуют, что у них еще больше мощности под правой ногой благодаря тому, что Honda Prelude создаст дополнительный шум в салоне для более аутентичного впечатления от автомобиля.

Модель также увидит представление новой автоматической коробки S+ Shift от японской компании, которая, как говорится, переключает передачи быстрее.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что эксперты назвали плюсы и минусы новой Honda.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.