Починаємо новий рік з приємного січня, де нема напружених показників для починань та важливих справ. Якщо ви чекали на сприятливий період – не зволікайте, бо далі у лютому вже прийдуть затемнення та ретро Меркурій. Ми з вами знаємо, що їх боятись не варто, але для значущих подій ці показники все одно мають негативний вплив.
Ловіть гарні дати січня для ваших справ. Час вказано київський, то ж для інших країн перекладайте на свій.
Для початку важливих справ: 5, 20, 22, 24, 27 (з 10:43 до 19:58), 28, 29 (до 21:56), 30, 31.
Для операцій (бажано індивідуальний розрахунок): 8, 9, 14, 15, 16 (окрім 13:19-13:47), 19, 20, 27 (з 10:43 до 19:58), 28, 29 (до 21:56).
Для стрижки: 5, 6 (до 15:04), 9, 30, 31.
Для б’юті-процедур: 5, 6 (до 15:04), 8, 9, 30, 31.
Для лікування зубів: 8, 9, 15, 16 (до 13:19), 19, 20, 27 (з 10:43 до 19:58), 28, 29 (до 21:56), 30, 31.
Прогноз для України
Січень 2026 року продовжує тенденції грудня 2025, хоча б по основному аспекту квадратури Урану до Венери. Нагадаю вам опис цього аспекту.
Під роздачу попадає планета грошей, а тому в цій темі буде багато змін та тиску. Можуть початися реформи, які негативно вплинуть на наші з вами гроші. От вже зараз іде мова про підвищення податків для ФОПів через нарахування ПДВ. Я, як ФОП, яка завжди працювала офіційно і платила податки… просто жорстко розчарована і зла. Кого ж ще придушувати знов? Ну звичайно ж ФОПів… Нема слів.
Ще цей аспект може нести великі витрати впусту, або змушені розходи, які не приносять ніякої вигоди. Нам можуть урізати фінансування наші партнери, і взагалі, доведеться затягувати паски та триматись хоча б на надії. Бо поки що фінансові тенденції і Україні дуже важкі. Бізнеси продовжують закриватися, бо немає ніякої підтримки від держави, а зі сторони ворога тільки ще більше палок в колеса. Може бути багато руйнувань, які завдають шкоди економіці країни. А також будуть жорстко підійматися теми про розподіл землі, щоб Україна втратила частину своїх територій.
Є і декілька позитивних тенденцій. Кармічні Вузли весь січень формують гармонійні аспекти з Ураном України. А це означає, що січень може бути дуже важливим місяцем для тем свободи, змін, вирішальних рішень для майбутнього розвитку країни. Треба діяти якомога ефективніше, застосовувати нові підходи, пробувати нестандартні методи.
Також є гармонійний аспект Юпітера з Плутоном України. З 21 січня по 6 лютого, пік аспекту 28 січня. Це можуть бути позитивні здобутки нашої влади, які будуть оцінені і нами, і на міжнародному рівні. Можуть бути вдалі міжнародні домовленості, тож можна чекати гарних новин. Але паралельно з цим аспектом є ще один і це поєднання Юпітеру с Нисхідним Вузлом України. Цей аспект вже менш оптимістичний, бо він каже про те, що треба буде повернутися до минулого і домовлятися з тими, з ким дуже не хочеться цього робити. Але тут все ж таки треба буде закривати питання та ставити крапки. Минуле може стати частиною майбутнього, але не повинно нашкодити сьогоденню.
То ж, як бачите, позитивні тенденції починають з’являтись, хоча вони не є ведучими темами по прогнозу. Ведучі теми все ще важкі і натякають на напружену ситуацію і надалі. Вони промовисто кажуть – якщо мир, то дуже великою ціною, якщо продовження війни, то теж з дуже важкими наслідками.
Ось поки що все, що можу сказати по тенденціях першого місяця року. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно, а тому не пожалійте свого лайку та коментарю. Дякую.