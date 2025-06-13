Хрустящие чебуреки без теста: рецепт самого быстрого и сытного блюда для перекуса

Лаваш – самый универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также чебуреков, трубочек, и даже тортов. Еще его можно приготовить даже дома из воды и муки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких и вкусных чебуреков из лаваша, с мясным фаршем.

Ингредиенты:

400 г куриного фарша

1 яйцо

70 мл воды

1/2 среднего лука

зелень, соль, перец

200 г твердого сыра

лаваш круглый

1 яйцо для смазывания бортиков

Способ приготовления:

1. Добавьте в фарш специи, лук, сыр, зелень, яйцо, воду и перемешайте.

2. Выложите фарш на лаваш, сверните пополам и пожарьте.

Подавайте горячими!

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