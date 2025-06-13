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Хрустящие чебуреки без теста: рецепт самого быстрого и сытного блюда для перекуса
Лаваш – самый универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также чебуреков, трубочек, и даже тортов. Еще его можно приготовить даже дома из воды и муки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких и вкусных чебуреков из лаваша, с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- 400 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 70 мл воды
- 1/2 среднего лука
- зелень, соль, перец
- 200 г твердого сыра
- лаваш круглый
- 1 яйцо для смазывания бортиков
Способ приготовления:
1. Добавьте в фарш специи, лук, сыр, зелень, яйцо, воду и перемешайте.
2. Выложите фарш на лаваш, сверните пополам и пожарьте.
Подавайте горячими!
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