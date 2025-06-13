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Хрустящие чебуреки без теста: рецепт самого быстрого и сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт чебуреков

Лаваш – самый универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также чебуреков, трубочек, и даже тортов. Еще его можно приготовить даже дома из воды и муки. 

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Чебуреки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких и вкусных чебуреков из лаваша, с мясным фаршем.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 400 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 70 мл воды
  • 1/2 среднего лука
  • зелень, соль, перец
  • 200 г твердого сыра
  • лаваш круглый
  • 1 яйцо для смазывания бортиков

Способ приготовления:

1. Добавьте в фарш специи, лук, сыр, зелень, яйцо, воду и перемешайте.

Начинка для чебуреков

2. Выложите фарш на лаваш, сверните пополам и пожарьте.

Приготовление блюда

Подавайте горячими!

Готовые чебуреки

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