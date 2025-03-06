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Хрустящие трубочки из лаваша с сосисками: рецепт быстрого блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,3 т.
Рецепт блюда

Лаваш – очень простой продукт, который может быть основой для пирогов, запеканок, а также трубочек. Еще из лаваша можно сделать вкусные чипсы.

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетов из лаваша, с сосисками и соусом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 6 сосисок
  • 2 листа лаваша
  • 6 кусочков сыра
  • 2 ст.л кетчупа
  • 1 ст.л. горчицы
  • 2 яйца
  • копченая паприка
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Лаваш делим на полоски под размер сосисок.

Лаваш для блюда

2. Каждую полоску смазываем соусом из кетчупа и горчицы, выкладываем сыр, сосиску и заворачиваем в плотный рулет.

Соус для блюда

3. К яйцам добавляем соль и специи, перемешиваем и погружаем в них рулетики.

Кляр для блюда

4. Жарим рулеты на хорошо разогретой сковороде на невысоком огне до золотистой корочки со всех сторон.

Готовое блюдо

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