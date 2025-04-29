Хрустящий яблочный крамбл: как приготовить угощение для теплого семейного вечера

Этот простой рецепт яблочного крамбла рассчитан на шесть порций и идеально подходит для тех моментов, когда вы хотите быстро приготовить сытное угощение без проблем.

Видео дня

Благодаря простым ингредиентам и минимальной подготовке этот рецепт сочетает в себе сладкие, нежные яблоки и золотистую, рассыпчатую начинку, которая идеально сочетается с кремом. Это идеальный вариант для семейного десерта, пишет OBOZ.UA.

Ингредиенты

Для крошки

300 г обыкновенной муки

Щепотка соли

175 г коричневого сахара

200 г несоленого сливочного масла комнатной температуры, нарезанного кубиками плюс немного для смазывания.

Для начинки

450 г яблок, очищенных от кожуры, сердцевины и нарезанных кусочками по 1 см.

50 г коричневого сахара

Одна столовая ложка обычной муки

Одна щепотка молотой корицы.

Способ приготовления

Начните с предварительного разогрева духовки до 180°C (или 160°C для духовок с вентилятором) или газовой марки 4.

В большой миске смешайте муку, соль и сахар, тщательно перемешав. Постепенно добавьте небольшие кусочки сливочного масла в сухие ингредиенты, перемешивая их пальцами. Продолжайте этот процесс, пока смесь не приобретет консистенцию, похожую на панировочные сухари, с равномерным распределением сливочного масла.

Далее подготовьте фрукты, поместив их в отдельную большую миску. Посыпьте фрукты сахаром, мукой и корицей, осторожно перемешайте, чтобы кусочки равномерно покрыли, следя, чтобы фрукты не раздавились и не сломались.

Смажьте 24-сантиметровый жаропрочный противень сливочным маслом. Выложите готовую фруктовую смесь в форму, затем равномерно распределите по фруктовому слою крошку.

Поставьте в духовку и выпекайте примерно 40–45 минут или пока крамбл не станет золотисто-коричневым, а фруктовая смесь не начнет пузыриться по краям.

Подавайте десерт с обильной порцией густых сливок или заварного крема для вкуса.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить французский яблочный пирог "Невидимка" практически без теста.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.