Идеален для Хэллоуина и подойдет для зимы: Селена Гомес показала актуальный маникюр

Этой зимой тренд на естественность в маникюре продолжится. Причем его можно будет легко соблюдать, даже если вы хотите выбрать яркий или темный цвет для своих ногтей.

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Это продемонстрировала актриса и певица Селена Гомес. Звезда, которая в последнее время предпочитает "голые ногти", сейчас завершает подготовку к празднованию Хэллоуина. Недавно она опубликовала в своем Instagram образ, который выбрала для праздника.

Звезда решила нарядиться Алисой в Стране чудес. Для этого она надела полупрозрачное платье-корсет с открытыми плечами, дополненное светлым париком, а также бархатной повязкой с бантом на голову. Маникюр при этом Гомес сделала простой и элегантный. Звезда выкрасила ногти в черный цвет и завершила дизайн блестящим глянцевым покрытием.

Как она при этом поддержала тренд на натуральность? Все просто – звезда не стала наращивать длину. Как видно из снимка, который она выложила в Stories, Гомес попросила своего маникюрщика Тома Бачика подрезать свои ногти довольно коротко и сформировать удобную скругленную форму.

Эксперты говорят, что такая форма станет настоящим хитом этой зимы. Кроме того, что это удобно в быту, коротко подстриженные ногти позволяют легко держать руки в тепле – на них без проблем можно надеть перчатки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 10 идеях для маникюра на Хэллоуин, который останется актуальным даже после праздников.

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