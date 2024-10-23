Идеальна для тех, кто не любит толпу: европейская страна резко набрала популярность среди туристов

В Европе продолжается бум туризма и многие страны страдают от избыточно большого количества отдыхающих. Однако на континенте все еще остались уголки, куда не добрались настоящие толпы приезжих.

Видео дня

Как пишет издание Express, такой скрытой жемчужиной является Северная Македония. Ее назвали столицей "тихого туризма" и высоко оценили за транспортную доступность.

С 2013 года количество поисковых запросов в Google об отдыхе в Северной Македонии выросло на 183%. И она может предложить отдыхающим действительно много.

Водопады Колесино, которые туристы называют "волшебными", являются изюминкой страны. Это природное чудо расположено в лесу, но сюда можно легко добраться пешком. У водопада местные семьи обожают устраивать пикники.

А еще Северная Македония, которую часто не принимают во внимание путешественники, может похвастаться одним из самых древних и глубоких озер Европы – Охридским озером. Он находится на горном перевале между Северной Македонией и Албанией. И некоторые называют его самым красивым местом на свете. Обязательно посетите замечательную церковь Святого Иоанна, возвышающуюся над озером, откуда открывается невероятный вид на водоем.

Кстати, до озера можно легко добраться пешком. Что одновременно и сокращает расходы для туристов, и делает местность более экологически чистой.

И Охридское озеро, и одноименный соседний город считаются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но здесь не увидишь толпы туристов даже в разгар сезона.

При этом район этот совсем не скучный, он предлагает множество развлечений. Любители острых ощущений могут заняться каякингом и паддлбордингом, а поклонники культуры найдут множество исторических памятников.

Также туристам советуют отведать бурек – местную выпечку с пикантными начинками. Она продается в многочисленных закусочных, разбросанных по берегу озера.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших европейских городах для посещения зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.