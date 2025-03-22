Идеальна для весны: в трендах закрепилась куртка рабочего

Приход весны всегда сопровождается вопросом, какую легкую куртку выбрать на этот сезон? В 2025 году тренды моды дают вполне однозначный ответ – куртку рабочего или barn jacket.

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Как она выглядит и чем завоевала популярность, разбирался OBOZ.UA. Рассказываем также, с чем хорошо сочетать такую верхнюю одежду.

Как указывает британский Vogue, первой на модные подиумы куртки рабочих вывела Миучча Прада в показе весна-лето 2024. Хотя и раньше подобные модели можно было увидеть у брендов готовой одежды. К примеру, куртка Detroit от Carhartt WIP уже несколько лет является неотъемлемой частью гардероба знаменитостей и супермоделей.

Куртка рабочего отличается удобным прямым кроем, а ее характерным признаком является отложной воротничок из мягкого материала – нередко замши или трикотажа, для более изысканных моделей могут применять и бархат. Длина ее может быть разной – от укороченных моделей до вариантов до середины бедра. Еще одна удобная особенность модели – в ней непременно должны быть карманы.

Происходит дизайн этого предмета одежды от курток, которые носят рабочие на фермах. Мягкие воротники из объемного материала требовались, чтобы согревать шею в холодную погоду, а в карманах можно было разложить нужные инструменты и материалы. Как форма модной одежды, куртки рабочего придают образу большей грубости и могут хорошо балансировать более сексуальные и женственные вещи.

Именно поэтому модные дизайнеры и стилисты советуют в этом сезоне совмещать куртку рабочего с полупрозрачными юбками и узкими брюками, подчеркивающими фигуру. Впрочем, и прямые джинсы и трикотажный свитер или клетчатая рубашка составят ей хорошую пару, ведь это классический и очень комфортный выбор.

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