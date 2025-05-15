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Идеально к борщу: самая вкусная намазка из сала, со специями и острым перцем
Сало – очень вкусный, бюджетный и при этом – полезный продукт, который может быть основой для вкусных и сытных намазок. А еще из сала получатся очень вкусные бутерброды.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сала, с чесноком и чили.
Ингредиенты:
- Сало 400 г
- Острый перец Чили 1 шт
- Чеснок 1 головка
- Соль 1-1,5 ч.л
- Черный перец 1/2 ч.л
- Укроп пучок
Способ приготовления:
1. Сало нарежьте кусками.
2. Чеснок почистите, перец на две части, зелень помойте.
3. Пропустите все через мясорубку используя мелкую сетку, добавьте специи, перемешайте.
Готовую намазку убираем в холодильник в герметичной посуде на сутки!
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