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Идеально к борщу: самая вкусная намазка из сала, со специями и острым перцем

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
192
Идеально к борщу: самая вкусная намазка из сала, со специями и острым перцем

Сало – очень вкусный, бюджетный и при этом – полезный продукт, который может быть основой для вкусных и сытных намазок. А еще из сала получатся очень вкусные бутерброды.

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Вкусная намазка из сала

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сала, с чесноком и чили.

Рецепт намазки

Ингредиенты:

  • Сало 400 г
  • Острый перец Чили 1 шт
  • Чеснок 1 головка
  • Соль 1-1,5 ч.л
  • Черный перец 1/2 ч.л
  • Укроп пучок

Способ приготовления:

1. Сало нарежьте кусками.

Сало для намазки

2. Чеснок почистите, перец на две части, зелень помойте.

Приготовление намазки

3. Пропустите все через мясорубку используя мелкую сетку, добавьте специи, перемешайте.

Готовая основа для намазки

Готовую намазку убираем в холодильник в герметичной посуде на сутки!

Готовая намазка

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