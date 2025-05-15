Идеально к борщу: самая вкусная намазка из сала, со специями и острым перцем

Сало – очень вкусный, бюджетный и при этом – полезный продукт, который может быть основой для вкусных и сытных намазок. А еще из сала получатся очень вкусные бутерброды.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сала, с чесноком и чили.

Ингредиенты:

Сало 400 г

Острый перец Чили 1 шт

Чеснок 1 головка

Соль 1-1,5 ч.л

Черный перец 1/2 ч.л

Укроп пучок

Способ приготовления:

1. Сало нарежьте кусками.

2. Чеснок почистите, перец на две части, зелень помойте.

3. Пропустите все через мясорубку используя мелкую сетку, добавьте специи, перемешайте.

Готовую намазку убираем в холодильник в герметичной посуде на сутки!

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