Идеальное для пеших прогулок: туристам посоветовали городок недалеко от Парижа

Париж заслуженно называют одним из самых красивых и романтичных городов мира. Но эта слава имеет и свою темную сторону. Город является едва ли не самым перегруженным туристами в мире.

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Поэтому тем, кто хочет изучить сердце Франции без толпы, спешки и завышенных цен, рекомендуют обратить внимание на уютный город, расположенный совсем неподалеку. Как пишет издание Express, город Шартр находится всего в часе езды от Парижа и предлагает тот же исторический шарм, но в более расслабленной атмосфере.

Как и Париж, Шартр может похвастаться собственным готическим собором. Речь идет об объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО Собор Нотр-Дам-де-Шартр. Его высокие шпили и замысловатые витражи захватывают дух. Непременно поинтересуйтесь его увлекательной историей.

После того, как вы изучите собор и его крипту, вы можете прогуляться по живописному старинному центру. Шартр — очень удобный для пеших прогулок город, за что его обожают туристы, которые уже успели открыть для себя эту жемчужину Франции. В историческом центре здесь полно симпатичных кафе и ресторанов, которые вы можете посетить, чтобы попробовать вкусную выпечку, которой славится Франция.

После обеда прогуляйтесь вдоль берега реки Эр и сходите на шопинг в один из множества бутиков. И не забудьте заглянуть в Музей изобразительных искусств или даже в необычный Maison Picassiett. Это дом, покрытый мозаикой из битого стекла и керамики. А вечером отправляйтесь в дорогой ресторан. Не волнуйтесь, цены здесь не такие кусачие, как в парижских заведениях.

Идеальный для любителей архитектуры и жаждущих истории путешественников или тех, кто ищет более спокойный темп, Шартр сочетает в себе культурное богатство с очарованием маленького города. Пешеходная доступность и непринужденная атмосфера делают его отличным дополнением к французскому маршруту, и если вы направляетесь в долину Луары или на юго-запад Франции.

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