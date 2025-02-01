Идеальное тесто для вареников: пошаговый рецепт и точные пропорции

Вареники – это традиционное украинское блюдо, которое в зависимости от начинки может подаваться на завтрак или в качестве основного. Каждая хозяйка знает, что залог вкусных вареников – правильно приготовленное тесто.

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Как приготовить идеальное тесто для вареников в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking. Она предоставила точные пропорции и пошаговый рецепт.

Ингредиенты

Мука – 500 гр.

Кипяток – 300 мл.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Картофель вареный

Лук жареный

Зелень – по вкусу

Способ приготовления

1. В миску с мукой добавьте щепотку соли и подсолнечного масла и кипяток.

2. Аккуратно размешайте смесь лопаткой, а когда она немного остынет, замесите упругое и эластичное тесто.

3. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и дайте отдохнуть тесту в течение 20 мин.

4. Поверхность присыпьте мукой. Тесто раскатайте в пласт толщиной 0,5 мм. Вырежьте круги.

5. На каждый такой круг выложите картофельную начинку примерно по 1 ч.л.

6. Тщательно скрепляем края теста, формируем вареники и отвариваем в течение 5-7 мин.

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