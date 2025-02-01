Идеальное тесто для вареников: пошаговый рецепт и точные пропорции
Вареники – это традиционное украинское блюдо, которое в зависимости от начинки может подаваться на завтрак или в качестве основного. Каждая хозяйка знает, что залог вкусных вареников – правильно приготовленное тесто.
Как приготовить идеальное тесто для вареников в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking. Она предоставила точные пропорции и пошаговый рецепт.
Ингредиенты
- Мука – 500 гр.
- Кипяток – 300 мл.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Картофель вареный
- Лук жареный
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления
1. В миску с мукой добавьте щепотку соли и подсолнечного масла и кипяток.
2. Аккуратно размешайте смесь лопаткой, а когда она немного остынет, замесите упругое и эластичное тесто.
3. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и дайте отдохнуть тесту в течение 20 мин.
4. Поверхность присыпьте мукой. Тесто раскатайте в пласт толщиной 0,5 мм. Вырежьте круги.
5. На каждый такой круг выложите картофельную начинку примерно по 1 ч.л.
6. Тщательно скрепляем края теста, формируем вареники и отвариваем в течение 5-7 мин.
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