Идеальные цвета для осени: Зои Салдана показала смелый трендовый образ

Актриса Зои Салдана продемонстрировала стильный образ, вдохновленный цветами осени. Актриса известна ролями в топовых лентах, таких как "Аватар", "Звездный путь", "Коломбиана", "Сторожевые галактики".

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За фильм "Эмилия Перес" Салдана получила приз за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля. Эксперты издания InStyle продемонстрировали трендовый образ, в котором селебрита объединила идеальные осенние оттенки и текстуры.

Для фотосессии в Лондоне актриса выбрала образ от Saint Laurent, который включал в себя мягкую кожаную куртку Saharienne с длинной плиссированной юбкой с неожиданным прозрачным акцентом на ногах.

Образ был представлен палитрой осенних цветов, включая насыщенный коричневый для многоярусной юбки и уютный карамельный – для пиджака.

Салдана стремилась создать не изысканный, а элегантный повседневный образ, сделав легкую невесомую прическу. Яркий акцент она добавила с помощью красной помады.

К Салдане присоединились ее коллеги по фильму, в том числе Селена Гомес, Адриана Пасс и Карла София Гаскон.

Netflix описывает фильм как "музыкальную историю возрождения" и "оперу, которая не является оперой". Эмилия Перес рассказывает историю авторитетного адвоката Риты (Зои Салдана), которая берет на себя неожиданную задачу: помогает лидеру мексиканского картеля (Гаскон) инсценировать свою смерть и сменить пол.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, а выход на Netflix запланирован на ноябрь.

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