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Идеальный кляр для хрустящих отбивных без муки: рассказываем, из чего приготовить

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Рецепт отбивных

Для того, чтобы куриные отбивные были сочными и вкусными, для них нужно сделать правильный кляр. Для этого подойдет мука, яйца, а также панировочные сухари. 

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Сочные отбивные

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных отбивных из куриного филе в кляре из яиц и панировочных сухарей. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • микс зелени
  • помидоры черри
  • огурец
  • филе курицы
  • 1 яйцо
  • 100 г муки
  • 100 г панировочных сухарей
  • копченая паприка
  • пармезан

Для заправки:

  • 2 ст.л оливкового масла
  • 1 ч.л горчицы в зернах
  • лимонный сок
  • сахар, соль

Способ приготовления: 

1. На тарелку выкладываем микс зелени, томаты черри и огурец.

Зелень и свежие овощи

2. Филе курицы делим пополам, солим и обваливаем сначала в муке, а уже потом в яйце и панировочных сухарях (к ним по желанию добавляем паприку и пармезан).

Кляр для филе

3. На сковородку добавляем масло и хорошо разогреваем, уменьшаем огонь до среднего и обжариваем филе до золотистой корочки с обеих сторон. Перекладываем на бумажное полотенце на несколько минуток и нарезаем, выкладываем на подушку из овощей.

Сколько жарить отбивные

4. Для заправки: соединяем все ингредиенты и заправляем ею салат, сверху натираем немного пармезана.

Готовое блюдо

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