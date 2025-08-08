Идеальный летний десерт из апельсина: добавьте всего два ингредиента

Нет ничего лучше, чем наслаждаться вкусным фруктовым десертом летом, но не хочется тратить время на приготовление, когда можно было бы провести его на улице с друзьями.

Видео дня

Именно поэтому фудблогер Лаура, под ником @cakeontherun поделилась в Instagram "лучшим летним десертом", рецепт которого идеально подойдет, если вам нужно что-то вкусное и простое в приготовлении.

"Если разрезать апельсин и добавить к нему два других ингредиента, то можно сделать удивительный десерт", – сказала она.

Этой порции хватит на четырех человек, но, конечно, можно приготовить больше, если нужно.

Для его приготовления вам понадобится:

250 мл жирных сливок или веганских сливок

90 г сахарной пудры

сок и цедра одного апельсина и два апельсина для подачи.

Способ приготовления

Сначала нужно довести сливки до кипения в кастрюле вместе с цедрой апельсина и сахаром на слабом огне. Помешивайте смесь, пока сахар не растворится, а жидкость не загустеет.

Затем нужно выжать сок из апельсина, снять кастрюлю с огня, а затем добавить сок из апельсина, перемешать.

Процедите смесь через сито, чтобы убедиться, что у вас нет "острых кусочков".

Затем вам нужно использовать чашку, чтобы налить смесь в "пустые половинки апельсина". Вы получите одну половинку апельсина на человека.

После выполнения всех этих шагов их нужно поставить в холодильник на ночь, чтобы они остыли.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как вкусно запечь скумбрию с апельсином.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.