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Идеальный завтрак для тех, кто вечно спешит: содержит щедрую порцию белка

OBOZ.UA
NewsLife
2 минуты
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Идеальный завтрак для тех, кто вечно спешит: содержит щедрую порцию белка

Если у вас плотный график и вы постоянно куда-то спешите утром, этот вариант завтрака будет идеальным для вас. К тому же он содержит много "сбалансированных углеводов" и щедрой порции белка.

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Так, 29-летняя диетолог Эмили рассказала в своем Instagram, что нашла просто универсальный рецепт. Это - тост с кунжутом, лососем и ржаным хлебом, который можно есть горячим или охлажденным.

Идеальный завтрак для тех, кто вечно спешит: содержит щедрую порцию белка

Ингредиенты на 4 порции

  • Половинка лимона только для цедры
  • Щепотка соли и перца
  • Половина красной луковицы, мелко нарезанной
  • Измельченная горсть свежего укропа
  • Поджаренные ржаные панировочные сухари на закваске, 90 г (она нарезает и поджаривает буханку перед тем, как измельчить)
  • Щепотка семян кунжута для заправки
  • Рубленый копченый лосось, 100 г
  • Шесть крупных яиц
  • Творог кисломолочный, 150 г.
Идеальный завтрак для тех, кто вечно спешит: содержит щедрую порцию белка

Способ приготовления

Тем, кто хочет попробовать этот рецепт, Эмили сначала рекомендует разогреть духовку до 175°C и застелить форму для выпечки бумагой для выпечки.

Далее нарежьте и поджарьте буханку ржаного хлеба на закваске - для этого Эмили использует аэрофритюрницу. После этого измельчите поджаренные ломтики примерно в 90 г панировочных сухарей.

Взбив шесть крупных яиц, Эмили смешивает панировочные сухари с сыром (150 г), нарезанным копченым лососем (100 г), мелко нарезанной половиной красной луковицы и щедрой щепоткой свежего укропа в кувшине. Чтобы приправить, добавляет соль, перец и цедру лимона для дополнительной остроты.

Затем эту смесь можно вылить в форму для выпекания и посыпать кунжутом.

"Вылейте в форму для выпекания, застеленную пергаментом или антипригарную форму, и выпекайте 30-35 минут до золотистого цвета и застывания", - продолжает рецепт Эмили. "Немного охладите, нарежьте и подавайте. Съешьте в течение трех дней или заверните и заморозьте на срок до трех месяцев".

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