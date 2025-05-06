Идеальный завтрак для тех, кто вечно спешит: содержит щедрую порцию белка

Если у вас плотный график и вы постоянно куда-то спешите утром, этот вариант завтрака будет идеальным для вас. К тому же он содержит много "сбалансированных углеводов" и щедрой порции белка.

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Так, 29-летняя диетолог Эмили рассказала в своем Instagram, что нашла просто универсальный рецепт. Это - тост с кунжутом, лососем и ржаным хлебом, который можно есть горячим или охлажденным.

Ингредиенты на 4 порции

Половинка лимона только для цедры

Щепотка соли и перца

Половина красной луковицы, мелко нарезанной

Измельченная горсть свежего укропа

Поджаренные ржаные панировочные сухари на закваске, 90 г (она нарезает и поджаривает буханку перед тем, как измельчить)

Щепотка семян кунжута для заправки

Рубленый копченый лосось, 100 г

Шесть крупных яиц

Творог кисломолочный, 150 г.

Способ приготовления

Тем, кто хочет попробовать этот рецепт, Эмили сначала рекомендует разогреть духовку до 175°C и застелить форму для выпечки бумагой для выпечки.

Далее нарежьте и поджарьте буханку ржаного хлеба на закваске - для этого Эмили использует аэрофритюрницу. После этого измельчите поджаренные ломтики примерно в 90 г панировочных сухарей.

Взбив шесть крупных яиц, Эмили смешивает панировочные сухари с сыром (150 г), нарезанным копченым лососем (100 г), мелко нарезанной половиной красной луковицы и щедрой щепоткой свежего укропа в кувшине. Чтобы приправить, добавляет соль, перец и цедру лимона для дополнительной остроты.

Затем эту смесь можно вылить в форму для выпекания и посыпать кунжутом.

"Вылейте в форму для выпекания, застеленную пергаментом или антипригарную форму, и выпекайте 30-35 минут до золотистого цвета и застывания", - продолжает рецепт Эмили. "Немного охладите, нарежьте и подавайте. Съешьте в течение трех дней или заверните и заморозьте на срок до трех месяцев".

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