'Игра в кальмара' подвинули: сериалы самые популярные среди украинцев на Netflix

Netflix давно стал одним из самых популярных стриминговых сервисов в Украине и мире, собрав сериалы, фильмы и документальные проекты. От романтических драм и криминальных триллеров до легких комедий и научно-фантастических лент – платформа предлагает огромный выбор, который удовлетворит самые разные предпочтения.

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Благодаря локализации контента и удобному доступу к новинкам просмотр сериалов на Netflix стал частью вечернего отдыха для многих украинцев. Стало известно, какие сериалы входят в топ-10.

Первобытная Америка

Это исторический вестерн от Netflix, переносящий зрителей в жестокий и непредсказуемый мир американского Запада XIX века. Сериал предлагает новый взгляд на историю завоевания Дикого Запада, сосредотачиваясь на конфликте между колонизаторами, мормонами и коренными народами. Исследуется борьба за контроль над американским Западом и подчас насильственное столкновение между религией и культурой на территории Юты.

Игра в кальмара – 2

После огромного успеха первого сезона продолжение предлагает еще более жестокие и неожиданные сюжетные повороты. С новыми персонажами, играми и нравственными испытаниями, "Игра в кальмара 2" будет держать зрителей в напряжении до последней минуты. Продолжение рассказывает историю победителя прошлых соревнований Сон Ги Хуна (Ли Чон Че), возвращающегося на смертоносную арену, чтобы спасти новых участников. Главный герой стремится выйти на устроителей соревнований, чтобы навсегда остановить игру.

Скучаю по тебе

"Скучаю по тебе" – британский мини-сериал, адаптированный по роману известного писателя Харлана Кобена. В центре сюжета – детектив Кэт Донован, случайно встречающий своего бывшего парня спустя много лет. Эта встреча переворачивает ее жизнь вверх дном и вовлекает в сеть загадок, исчезновений и опасных интриг. Детектив начинает расследование, постепенно раскрывает темные тайны прошлого и ведет ее к неожиданным разгадкам.

Целую, Китти – 2

"Целую, Китти" – это сериал, сочетающий в себе легкий юмор и серьезные темы. Он о подростковой жизни, первых влюбленностях, трудностях с самоопределением и поисках себя. Большую роль в популярности сериала играет его способность отражать современную молодежную культуру, взаимодействие через социальные сети, отношения и новые вызовы, с которыми сталкиваются подростки в реальной жизни.

Игра в кальмара – 1 сезон

Южнокорейский сериал буквально взорвал сеть в 2021 году. Этот психологический триллер, соединенный с элементами боевика и драмы, рассказывает историю группы людей, оказывающихся в смертельной игре на выживание. Во время выхода второго сезона популярность набрал и первый.

Собачий холм

"Собачий холм" – мини-сериал, вышедший в 2025 году на платформе Netflix. Главный герой, успешный писатель Николай Головацкий, возвращается в родной городок после многих лет отсутствия. Его успех основывается на книге, в которой он описывает убийство, всколыхнувшее город много лет назад. Однако, вернувшись домой, он сталкивается с шантажистом, угрожающим раскрыть правду о его прошлом. Николай начинает расследование, постепенно раскрывает темные секреты прошлого и ставит под сомнение все, что он считал правдой.

Ла-Пальма

Норвежская семья, которая решает провести Рождество на испанском острове Ла-Пальма. Их спокойный отдых резко обрывается, когда на острове начинается извержение вулкана. Герои оказываются в экстремальных условиях, вынуждены бороться за выживание и принимать сложные решения.

Черные голуби

Британский шпионский сериал погружает в мир интриг, предательства и тайны. История разворачивается вокруг Хелен Уэбб, женщины, ведущей двойную жизнь: с одной стороны, она – идеальная жена и мать, а с другой – тайный агент секретной организации.

Хелен на протяжении многих лет передавала этой организации секреты о своем муже, влиятельном британском политике. Однако когда ее личная жизнь начинает переплетаться с профессиональной, она оказывается в опасной ситуации. Ее любимый становится мишенью, а она – в центре международного скандала.

Ночной агент

История разворачивается вокруг молодого агента ФБР Питера Сазерленда, получающего необычную задачу: отвечать на звонки на стационарном телефоне в подвале Белого дома. Эта задача кажется скучной и бесперспективной, но все меняется, когда звонок наконец-то раздается.

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