'Игра в кальмара' вернется в декабре: новый тизер и все детали о втором сезоне

"Игра в кальмара" – популярный южнокорейский сериал, смесь приключенческого боевика, триллера и драмы. Премьера прошла 17 сентября 2021 года на платформе Netflix. Релиз имел очень высокие рейтинги, поэтому фанаты с нетерпением ожидали продолжения.

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Недавно Netflix представил новый тизер второго сезона "Гром в кальмара". Главный герой Сон Ги Хун возвращается к смертельной игре ради мести.

В свое время сериал стал настоящим хитом. 456 человек, имеющих финансовые проблемы, решают принять участие в таинственной игре на выживание. В течение шести дней они будут проходить по одной детской игре. Победитель получит невероятную сумму в вознаграждение, а проигравшие – погибнут.

Главный герой Сон Ги Хун – типичный неудачник. Он влез долги и проживает непростой период в личной жизни из-за развода. Как-то он встречает в метро мужчину, предлагающего сыграть в азартную игру: в случае выигрыша Ги Хун получит деньги, а если проиграет – удар по лицу. Ги Хун принимает условия, даже не подозревая, что теперь его ждет смерть.

Продолжение будет происходить буквально через несколько дней после событий первого сезона. Сон Ги Хун решает не садиться в самолет в США, а начинает борьбу с создателями шоу. В тизере видим, как главный герой надевает зеленую форму с номером 456 и приобщается к новым участникам игры.

Во втором сезоне появятся и другие ключевые персонажи: фронтмен игры (Ли Бен Хон), вербовщик новых игроков (Кон Ю) и молодой офицер полиции (Ви Ха Чжун).

Хван Донхек – сценарист, режиссер и исполнительный продюсер ленты – получил премию "Эмми" выдающуюся режиссуру драматического сериала.

"Я знаю, что многим фанатам и зрителям сериал очень понравился, и мы сосредоточены на том, как сделать его еще интереснее для мировой аудитории", – рассказал режиссер.

Сериал выйдет на Netflix 26 декабря.

Netflix также объявил, что третий и заключительный сезон выйдет уже в 2025 году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что звезду "Игры в кальмара" приговорили к 8 месяцам заключения.

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