Имеет один из лучших пляжей мира: назван остров для первоклассного отпуска

Остров Аруба в Карибском море – настоящий рай для тех, кто мечтает о теплом солнце и идеальном пляжном отдыхе. И даже не нужно ждать лета – уже в апреле средняя температура воздуха здесь достигает комфортных +32°C.

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Среди многих островных курортов именно Аруба может похвастаться настоящим сокровищем – пляжем Игл-Бич, который по праву считается одним из лучших в мире. Расположенный на юго-западном побережье, этот просторный и чистый пляж занял почетное место в тройке лидеров премии TripAdvisor Travellers' Choice Awards. Детали рассказало издание Express.

Игл-Бич – жемчужина Карибского побережья

На юго-западном побережье Арубы раскинулся Игл-Бич – не просто пляж, а настоящий символ отдыха в стиле люкс. Он привлекает чистым белым песком, мягкими волнами и атмосферой нетронутой природы. Визитной карточкой этого места стали знаковые деревья фофоти, которые растут прямо на песке, создавая естественную тень и пейзажи, достойные обложек журналов.

Несмотря на популярность, Игл-Бич остается очень спокойным. Здесь нет толп и шума больших курортов. Вдоль побережья расположены низкоэтажные отели и бутик-курорты, гармонично вписанные в ландшафт, позволяя насладиться морем в тишине.

С марта по сентябрь здесь гнездятся морские черепахи, а если повезет, вы сможете увидеть, как маленькие ракушки впервые выбираются на свет и устремляются к океану.

Развлечения на любой вкус

Для активных путешественников Игл-Бич предлагает катание на гидроциклах, снорклинг, дайвинг и морские прогулки. В выходные местные жители собираются на пляже, играют в пляжный теннис или устраивают кемпинги – особенно на Пасху.

А еще это место очень популярно среди молодоженов. Свадебные фотосессии на фоне голубого моря и розовых сумерек – обычное явление.

Что еще посмотреть на Арубе

Калифорнийский маяк на северо-западе острова – один из символов Арубы. С высоты 30 метров открывается захватывающая панорама на северное побережье, песчаные дюны и курортную зону. Здесь работают экскурсоводы, которые расскажут историю маяка, построенного в честь затонувшего у берегов острова корабля.

Для любителей активного отдыха есть джип-туры, конные прогулки, велосипедные путешествия, рыбалка, дайвинг.

Ночная жизнь на Арубе

На Арубе разнообразна ночная жизнь – от оживленных баров с живой музыкой до уютных ресторанов с карибской кухней, где подают свежие морепродукты и фирменные коктейли. Любителям спокойного отдыха понравится просмотр фильмов в современных кинотеатрах The Movies, расположенных вблизи курортных зон.

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