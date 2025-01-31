Интеллект, преданность и послушание: 3 самые умные породы собак в мире

В мире существует не менее 400 пород собак, со своими индивидуальными особенностями в уходе и воспитании. При этом лишь несколько отличается исключительным интеллектом и способностями к обучению.

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Какие породы у кинологов считаются самыми умными, рассказывает OBOZ. UA.

Лабрадор-ретривер

Профессиональные воспитатели собак считают лабрадоров-ретриверов преданными и ласковыми собаками, которые отлично ладят с детьми и домашними животными. Представители этой породы быстро обучаются и отличаются желанием во всем угодить своим хозяевам.

Лабрадоры-ретриверы — собаки с исключительно мягким характером и отлично вписываются в жизнь семей, если их правильно социализировать. Одновременно представители этой породы гиперактивные и игривые, и им нужно не менее 2 часов упражнений в день, чтобы избавиться от лишней энергии.

Стаффордширский бультерьер

Стаффордширские бультерьеры — собаки-компаньоны, милые и добрые существа, буквально переполненные любовью. В целом же это крепкие и активные псы с огромным запасом энергии.

Они любят общество людей и нуждаются минимум в часе ежедневных тренировок.

Немецкая овчарка

Овчарки также относятся к умным породам. Это универсальные собаки, с которыми, при правильно поставленной дрессуре, проблем не бывает.

Они отличаются удивительным послушанием. Кроме того, у немецких овчарок отличные охранные инстинкты. Их легко обучать, но на это требуется тратить не менее 2 часов в день.

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