Интриги и зрелищная политическая борьба: лучшие фильмы о выборах в США

Выборы в США – это всегда увлекательное событие, которое приковывает внимание всего мира. Политическая борьба, амбиции, интриги все это отражается и в кинематографе.

Видео дня

OBOZ.UA представляет подборку фильмов, рассказывающих об американских президентах и избирательных кампаниях в США. Фильмы о выборах в США – это не просто развлечение, но возможность углубиться в историю и современность американской политики.

Рейган (Reagan, 2024)

Автобиографическая лента Шона Макнамары о Рональде Рейгане, посвященная жизни и политической карьере 40-го президента США. Главную роль сыграл Деннис Квейд.

Фильм охватывает широкий период жизни Рейгана, от детства в Иллинойсе до президентского срока. Рассказ ведется от имени бывшего агента КГБ, рассказывающего о Рейгане другому персонажу. Картина исследует разные аспекты жизни политика, включая его актерскую карьеру, губернаторство Калифорнии и президентство.

Абсолютная власть (Absolute Power, 1997)

Это американский политический триллер 1997 года, режиссером которого стал легендарный Клинт Иствуд, также сыгравший главную роль. Фильм основан на романе Дэвида Бальдаччи.

История разворачивается вокруг опытного вора Лютера Уитни, который случайно становится свидетелем убийства, совершенного президентом США. Уитни оказывается перед сложным выбором: молчать или раскрыть правду, рискуя собственной жизнью. Фильм исследует темы власти, коррупции и нравственного выбора.

Американский президент (The American President, 1995)

Это романтическая комедия-драма, режиссером которой выступил Роб Райнер, а сценаристом – Аарон Соркин. В центре сюжета — президент США Эндрю Шепард, роль которого исполняет Майкл Дуглас, и его отношения с лоббисткой Сидни Элен Уэйд, которую играет Аннет Беннинг.

Фильм показывает, как политические обязанности и личная жизнь Шепарда начинают конфликтовать, когда его роман с Сидни становится публичным и вызывает критику в политических кругах. Помимо основной сюжетной линии, фильм раскрывает тему нравственной ответственности и общественного давления на лидеров страны. Работа над фильмом заложила основу для создания сериала Западное крыло (The West Wing), который также написал Соркин.

Власть (Vice, 2018)

Это биографическая черная комедия-драма, режиссером и сценаристом которой выступил Адам Маккей. Фильм исследует жизнь Дика Чейни, которого сыграл Кристиан Бэйл, показывая его путь от чиновника к одному из самых влиятельных вице-президентов США в истории. Сюжет фокусируется на политических манипуляциях Чейни, оказавших влияние на внутреннюю и внешнюю политику США, в частности во время войны в Ираке. В фильме также снялись Эми Адамс, Сэм Роквелл и Стив Карелл. "Власть" отличается нестандартным стилем повествования, в том числе сатирическими вставками и разбиением "четвертой стены". Лента получила несколько номинаций на премию "Оскар" и привлекла внимание как к мастерской игре Бэйла, так и к критическому взгляду на современную политику США.

"Грязная кампания за честные выборы" (The Campaign, 2012)

Сатирическая комедия, высмеивающая избирательный процесс и политические манипуляции в США. Режиссером выступил Джей Роуч, а главные роли сыграли Уилл Феррелл и Зак Галифианакис.

Сюжет разворачивается вокруг двух политиков: опытного конгрессмена Кэма Брейди (Феррелл) и простодушной Марты Хаггинс, вступающих в упорную борьбу за место в Конгрессе.

Кампания быстро превращается в ряд абсурдных и часто скандальных инцидентов, демонстрируя, как далеко готовы уйти кандидаты ради победы. Фильм является сатирой на современную американскую политику, поднимая темы коррупции и манипуляций общественным мнением.

Мартовские Иды (The Ides of March, 2011)

Американская политическая драма 2011 года, режиссером которой стал Джордж Клуни. Фильм погружает зрителя в водоворот предвыборной кампании, где интриги, манипуляции и измены становятся ежедневной реальностью.

В центре сюжета – молодой и амбициозный пресс-секретарь Стивен Майерс, работающий на перспективного кандидата в президенты. Казалось бы, идеальный мир политической борьбы постепенно разваливается, когда Майерс становится свидетелем темных секретов своего босса.

Фильм отличается звездным актерским составом, в который вошли Джордж Клуни, Райан Гослинг, Филипп Сеймур Гоффман и другие. "Мартовские Иды" получили положительные отзывы критиков за реалистическое изображение политических закулис, а также за выступления актеров.

Название фильма отсылает к историческому событию – убийству Юлии Цезарю именно 15 марта (мартовские иды) по юлианскому календарю. Эта аллюзия подчеркивает опасность политической борьбы и возможные последствия предательства.

Основные цвета (Primary Colors, 1998)

Драматическая комедия, сатирически изображающая политические интриги во время президентской кампании. Фильм снят режиссером Майком Николсом и основан на одноименном романе Джо Клейна, намекающего на предвыборную кампанию Билла Клинтона.

Главный герой, губернатор Джек Стентон, роль которого исполнил Джон Траволта, претендует на президентское кресло, сталкиваясь с разными скандалами и сложными моральными дилеммами. Вместе с ним его жена Сьюзен (Эмма Томпсон) и молодая команда, пытающаяся сохранить его репутацию и управлять политической игрой.

Фильм показывает закулисье американской политики, где личные амбиции и компромиссы становятся решающими. "Основные цвета" получил положительные отзывы о тонком освещении человеческих слабостей политиков и актерской игре. Картина поднимает темы этики, идеализма и сложного выбора на пути к власти.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что появился тизер пятого сезона "Удивительных чудес".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber.