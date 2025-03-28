iPhone 17 получит революционную камеру: что известно

Ожидаемый релиз iPhone 17 обещает стать настоящим прорывом в мире мобильной фотографии и видеосъемки. В то время как смартфоны на Android уже давно поддерживают запись видео в 8K, iPhone пока не реализовал эту возможность в своей линейке.

Видео дня

По последним утечкам информации, Apple планирует добавить поддержку съемки видео с разрешением 8K в следующей серии своих смартфонов, что станет настоящим достижением для компании, отмечается на сайте weibo.com.

В настоящее время iPhone 16 может записывать видео в 4K с разными вариантами частоты кадров. Модели iPhone 16 и 16 Plus поддерживают запись 4K с максимальной скоростью 60 кадров в секунду, в то время как Pro и Pro Max способны снимать видео до 120 кадров в секунду. Однако, по словам экспертов, именно ограничение камеры в iPhone 16 не позволило продать запись в 8K.

Источники указывают на то, что для достижения поддержки 8K в новой серии iPhone 17, Apple намерена обновить телефотосенсор до более высокого разрешения. Сейчас сенсор в iPhone имеет лишь 12 Мп, что недостаточно для съемки видео в 8K, где необходим сенсор с разрешением около 35 Мп. Важным препятствием явилось то, что для съемки видео в таком качестве нужно иметь возможность использовать все камеры смартфона.

Кроме этого, новый сенсор позволит Apple решать проблему, возникающую в предыдущих моделях iPhone, когда нельзя было переключаться между камерами при записи видео в высоком разрешении. Это новшество значительно улучшит удобство съемки и откроет больше возможностей для пользователей.

Если эта информация подтвердится, серия iPhone 17 станет настоящим шагом вперед для Apple в области мобильной видеосъемки. Поддержка видео 8K обеспечит высококачественную съемку не только для профессионалов, но и для любителей, желающих получить максимальное качество съемки на своем смартфоне.

Теперь ожидания новых подробностей и возможных обновлений в камерах iPhone 17 только увеличиваются. Выход новой серии, вероятно, превзойдет ожидания пользователей, ведь Apple планирует предоставить им беспрецедентные возможности для творчества и профессиональной съемки прямо со смартфона.

OBOZ.UA ранее писал, что Apple добавит живой перевод к AirPods.

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