iPhone 17 станет приятным сюрпризом: почему эксперты советуют подождать и купить именно его

Новые релизы iPhone всегда вызывают огромный интерес среди поклонников технологий по всему миру. Apple умеет держать интригу, ежегодно представляя все более совершенные устройства.

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И хотя с момента презентации нового iPhone 16 прошло не много времени, в сети уже ходят слухи о новой модели. Кроме того, ввиду информации от MacRumors, стоит подождать с покупкой флагмана и дождаться iPhone 17.

Многие покупатели остались пораженными после презентации iPhone 16 и уже готовы приобрести новый телефон. Однако, если подумать, то ни во внешнем виде, ни в технологиях критических изменений не произошло. Именно поэтому аналитики считают, что лучше немного подождать и потратить деньги осенью 2025 года на будущий iPhone 17.

Революционный дизайн iPhone 17

Apple работает над значительным обновлением дизайна для iPhone 17, которое может стать самым большим с момента выпуска iPhone X в 2017 году. Главной новинкой является сверхтонкий iPhone 17 Slim или Air. По предварительным данным, толщина устройства может быть значительно меньше, чем у нынешних iPhone, что сделает его одним из самых тонких смартфонов на рынке.

Также, вероятно, iPhone 17 Slim будет иметь дисплей примерно 6,6 дюйма, ставящий его между iPhone 17 и iPhone 17 Pro по габаритам.

Технологические улучшения

Ожидается, что все модели iPhone 17 будут оснащены дисплеями с поддержкой ProMotion и максимальной частотой обновления 120 Гц, что обеспечит более плавную прокрутку и улучшенный просмотр видеоконтента. Кроме этого, Apple планирует добавить антибликовое покрытие на экраны, что сделает их более устойчивыми к царапинам и износу.

Что касается производительности, то ожидается, что модели iPhone 17 будут оборудованы новыми процессорами серии A19, которые будут построены по технологии 3-нанометрового техпроцесса. Это обеспечит более быструю работу устройства и улучшенную энергоэффективность.

Модели высшего класса получат 12 ГБ оперативной памяти, в то время как стандартные модели будут иметь 8 ГБ.

Обновление камеры

В 2024 году Apple уделили внимание лишь улучшению задней камеры, а в iPhone 17 перемен претерпит и фронтальная. Ожидается, что все флагманы 2025 будут иметь 24-мегапиксельную фронтальную камеру с шестиэлементным объективом. Больше мегапикселей обеспечит большую детализацию и четкость изображений во время кадрирования.

Кроме того, есть слухи, что в новых смартфонах изменится расположение задних камер, и вместо трех, расположенных в углу, мы увидим одну сверхмощную по центру сверху. Также есть вероятность, что iPhone 17 Pro Max будет иметь 48-мегапиксельную широкоугольную камеру, 48-мегапиксельную ультраширокую камеру и 48-мегапиксельную тетрапризмовую телефотокамеру, что сделает его первым iPhone с тремя 48-мегапиксельными камерами.

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